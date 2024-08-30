جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز والهدافين قبل انطلاق الجولة الرابعة
أسدل الستار مساء أمس الخميس، على منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم في موسمه الرياضي الجديد 2024-2025.
ويستعرض الموجز لمتابعيه جدول ترتيبات الدوري الإسباني الممتاز بعد انتهاء الجولة الثالثة وقبل انطلاق الرابعة مساء غد.
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الثالثة
1- برشلونة - 9 نقاط.
2- فياريال - 7 نقاط.
3- سيلتا فيجو - 6 نقاط.
4- أتلتيكو مدريد - 5 نقاط.
5- ريال مدريد - 5 نقاط.
6- ليجانيس - 5 نقاط.
7- جيرونا - 4 نقاط.
8- رايو فاييكانو - 4 نقاط.
9- أتلتيك بلباو - 4 نقاط.
10- ألافيس - 4 نقاط.
11- بلد الوليد - 4 نقاط.
12- أوساسونا - 4 نقاط.
13- ريال سوسيداد - 4 نقاط.
14- خيتافي - نقطتين.
15- ريال بيتيس - نقطتين.
16- لاس بالماس - نقطتين.
17- إشبيلية - نقطتين.
18- ريال مايوركا - نقطتين.
19- إسبانيول - نقطة واحدة.
20- فالنسيا - بدون نقاط.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الثالثة
1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 3
2- أرنو دانجوما - فياريال - 2
2- اياجو اسباس - سيلتا فيجو - 2
2- خوان كروز - ليجانيس - 2
2- أوهيان سانسيت - أتلتيك بيلباو - 2
2- أوسكار مينجويزا - سيلتا فيجو - 2
2- ماركوس لورنتي - أتلتيكو مدريد - 2
3- ساندرو راميريز - لاس بالماس - 1
3- آيوزي بيريز - فياريال - 1
3- كريسانتوس اوتشي - خيتافي - 1
3- فران بيلتران - سيلتا فيجو - 1
3- مارك بارترا - ريال بيتيس - 1
3- جابريال اوسي - جيرونا - 1
3- رودريجو - ريال مدريد - 1
3- خوانلو سانشيز - إشبيلية - 1
3- دودي لوكيباكيو - إشبيلية - 1
3- فيليوت سفيدبيرج - سيلتا فيجو - 1
3- روبين جارسيا - أوساسونا - 1
3- غارسيا كيكي - ألافيس - 1
3- لامين يامال - برشلونة - 1
3- هوجو دورو - فالنسيا - 1
3- دييجو لوبيز - فالنسيا - 1
3- مارتن زوبيميندي - ريال سوسييداد - 1
3- خورخي دي فروتوس - رايو فاييكانو - 1
3- سيرجيو كاميلو - رايو فاييكانو - 1
3- فيدات موريكي - ريال مايوركا - 1
3- راؤول مورو - بلد الوليد - 1
3- أليكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد - 1
3- تاكيفوسا كوبو - ريال سوسييداد - 1
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