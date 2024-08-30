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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز والهدافين قبل انطلاق الجولة الرابعة

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

أسدل الستار مساء أمس الخميس، على منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم في موسمه الرياضي الجديد 2024-2025.

ويستعرض الموجز لمتابعيه جدول ترتيبات الدوري الإسباني الممتاز بعد انتهاء الجولة الثالثة وقبل انطلاق الرابعة مساء غد.

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جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الثالثة

1- برشلونة - 9 نقاط.

2- فياريال - 7 نقاط.

3- سيلتا فيجو - 6 نقاط.

4- أتلتيكو مدريد - 5 نقاط.

5- ريال مدريد - 5 نقاط.

6- ليجانيس - 5 نقاط.

7- جيرونا - 4 نقاط.

8- رايو فاييكانو - 4 نقاط.

9- أتلتيك بلباو - 4 نقاط.

10- ألافيس - 4 نقاط.

11- بلد الوليد - 4 نقاط.

12- أوساسونا - 4 نقاط.

13- ريال سوسيداد - 4 نقاط.

14- خيتافي - نقطتين.

15- ريال بيتيس - نقطتين.

16- لاس بالماس - نقطتين.

17- إشبيلية - نقطتين.

18- ريال مايوركا - نقطتين.

19- إسبانيول - نقطة واحدة.

20- فالنسيا - بدون نقاط.

ريال مدريد - الدوري الإسباني

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الثالثة

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 3 

2- أرنو دانجوما - فياريال - 2

2- اياجو اسباس - سيلتا فيجو - 2 

2- خوان كروز - ليجانيس - 2

2- أوهيان سانسيت - أتلتيك بيلباو - 2 

2- أوسكار مينجويزا - سيلتا فيجو - 2 

2- ماركوس لورنتي - أتلتيكو مدريد - 2 

3- ساندرو راميريز - لاس بالماس - 1 

3- آيوزي بيريز - فياريال - 1 

3- كريسانتوس اوتشي - خيتافي - 1 

3- فران بيلتران - سيلتا فيجو - 1 

3- مارك بارترا - ريال بيتيس - 1 

3- جابريال اوسي - جيرونا - 1 

3- رودريجو - ريال مدريد - 1 

3- خوانلو سانشيز - إشبيلية - 1 

3- دودي لوكيباكيو - إشبيلية - 1 

3- فيليوت سفيدبيرج - سيلتا فيجو - 1 

3- روبين جارسيا - أوساسونا - 1 

3- غارسيا كيكي - ألافيس - 1 

3- لامين يامال - برشلونة - 1 

3- هوجو دورو - فالنسيا - 1 

3- دييجو لوبيز - فالنسيا - 1 

3- مارتن زوبيميندي - ريال سوسييداد - 1 

3- خورخي دي فروتوس - رايو فاييكانو - 1 

3- سيرجيو كاميلو - رايو فاييكانو - 1 

3- فيدات موريكي - ريال مايوركا - 1 

3- راؤول مورو - بلد الوليد - 1

3- أليكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد - 1 

3- تاكيفوسا كوبو - ريال سوسييداد - 1

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