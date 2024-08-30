جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز والهدافين قبل انطلاق الجولة الرابعة

أسدل الستار مساء أمس الخميس، على منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم في موسمه الرياضي الجديد 2024-2025.

ويستعرض الموجز لمتابعيه جدول ترتيبات الدوري الإسباني الممتاز بعد انتهاء الجولة الثالثة وقبل انطلاق الرابعة مساء غد.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الثالثة

1- برشلونة - 9 نقاط.

2- فياريال - 7 نقاط.

3- سيلتا فيجو - 6 نقاط.

4- أتلتيكو مدريد - 5 نقاط.

5- ريال مدريد - 5 نقاط.

6- ليجانيس - 5 نقاط.

7- جيرونا - 4 نقاط.

8- رايو فاييكانو - 4 نقاط.

9- أتلتيك بلباو - 4 نقاط.

10- ألافيس - 4 نقاط.

11- بلد الوليد - 4 نقاط.

12- أوساسونا - 4 نقاط.

13- ريال سوسيداد - 4 نقاط.

14- خيتافي - نقطتين.

15- ريال بيتيس - نقطتين.

16- لاس بالماس - نقطتين.

17- إشبيلية - نقطتين.

18- ريال مايوركا - نقطتين.

19- إسبانيول - نقطة واحدة.

20- فالنسيا - بدون نقاط.

ريال مدريد - الدوري الإسباني

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الثالثة

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 3

2- أرنو دانجوما - فياريال - 2

2- اياجو اسباس - سيلتا فيجو - 2

2- خوان كروز - ليجانيس - 2

2- أوهيان سانسيت - أتلتيك بيلباو - 2

2- أوسكار مينجويزا - سيلتا فيجو - 2

2- ماركوس لورنتي - أتلتيكو مدريد - 2

3- ساندرو راميريز - لاس بالماس - 1

3- آيوزي بيريز - فياريال - 1

3- كريسانتوس اوتشي - خيتافي - 1

3- فران بيلتران - سيلتا فيجو - 1

3- مارك بارترا - ريال بيتيس - 1

3- جابريال اوسي - جيرونا - 1

3- رودريجو - ريال مدريد - 1

3- خوانلو سانشيز - إشبيلية - 1

3- دودي لوكيباكيو - إشبيلية - 1

3- فيليوت سفيدبيرج - سيلتا فيجو - 1

3- روبين جارسيا - أوساسونا - 1

3- غارسيا كيكي - ألافيس - 1

3- لامين يامال - برشلونة - 1

3- هوجو دورو - فالنسيا - 1

3- دييجو لوبيز - فالنسيا - 1

3- مارتن زوبيميندي - ريال سوسييداد - 1

3- خورخي دي فروتوس - رايو فاييكانو - 1

3- سيرجيو كاميلو - رايو فاييكانو - 1

3- فيدات موريكي - ريال مايوركا - 1

3- راؤول مورو - بلد الوليد - 1

3- أليكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد - 1

3- تاكيفوسا كوبو - ريال سوسييداد - 1

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