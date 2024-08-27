ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، تشكيل برشلونة ضد رايو فاليكانو، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم في الدوري الإسباني الممتاز.

ينتظر مشجعي كرة القدم، الدقائق القليلة التي تفصلهم عن انطلاق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني بنسخته الحالية.

ويتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع منافسه رايو فاليكانو، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس.

تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني

وأعلن تشافي المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل الفريق الكتالوني الذي يخوض به هذه المباراة والذي شهد مفاجآت عديدة من بينهم تواجد داني أولمو على مقاعد البدلاء.

وتواجد ليفاندوفسكي على رأس تشكيل برشلونة في هذه المباراة، بجانب كل من، فيران توريس، ولامين يامال.

وجاء تشكيل برشلونة اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، جيرارد مارتن.

الوسط: بيدري، مارك بيرنال، رافينها.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، لامين يامال.

تشكيل برشلونة

بدلاء برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

وضمت دكة بدلاء برشلونة كل من: إيناكي بينيا، أستراجالا، أليخاندرو بالدي، دومينجيز، كوينكا، هيكتور فورت، كاسادو، توري، فيرمين لوبيز، باو فيكتور، داني أولمو.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة اليوم

وتذاع أحداث مباراة برشلونة اليوم عبر قناة beIN Sports 3، كونها ضمن شبكة بي إن سبورت وهي الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ومن القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة اليوم أيضاً كل من:

-Diema Sport 2 HD

-Premier Sports 1 HD

-beIN Sports HD 1 English

-Arena Sport 1 HD Croatia

-SuperSport Premier League -Spiler 1 TV.

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