أكاذيب.. والد نيمار يكشف حقيقة عرضه العودة إلى برشلونة مجددًا

رد نيمار جونيور ووالده، على التقارير الصحفية التي تم تداولها في الساعات الأخيرة، حول قيام نجم نادي الهلال السعودي بعرضه خدماته على نادي برشلونة الإسباني للعودة إلى صفوفه من جديد.

نيمار يستهدف العودة إلى برشلونة

وأوضح برنامج Jijantes الكتالوني، في الساعات الأخيرة، أن الدولي البرازيلي نيمار جونيور المحترف في صفوف نادي الهلال السعودي حاليًا، كان يريد استغلال رغبة برشلونة في ضم جناح أيسر، وقام بعرض خدماته للعودة من جديد.

ويكشف الموجز حقيقة عرض نيمار العودة إلى برشلونة..

والد نيمار يكشف أكاذيب العودة إلى برشلونة

ورد والد الدولي البرازيلي نيمار، على إدعاءات عودة نجله إلى برشلونة وعرضه خدماته على الفريق من جديد في الفترة الأخيرة.

وكتب والد نيمار على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:" هدفنا هو العودة إلى الملعب مجددًا وفي نادي الهلال، نفس الخبر الكاذب يتردد كما هو الحال دائمًا".

بيان ناري من نيمار للرد على أنباء عودته إلى برشلونة

وكان الدولي البرازيلي نيمار جونيور، أصدر بيانًا ناريًا للرد على تلك الإدعاءات، وقال في تصريحاته:" بجانب كون هذا التقرير محض كذبة، فإنه يُمثل أيضاً قدراً كبيراً من قلة الاحترام تجاه اللاعب وتجاه ناديه الهلال”.

وأضاف الدولي البرازيلي :”نيمار جونيور يرتبط مع الهلال بعقدٍ، وهو يشعر بالسعادة في الرياض، وسيعود قريباً إلى الملاعب من أجل إسعاد الجماهير حول العالم”.

نيمار جونيور - منتخب البرازيل

وكان الدولي البرازيلي نيمار جونيور، قد رحل عن صفوف نادي برشلونة الإسباني في موسم 2017، بعدما لعب ضمن صفوفه لمدة 5 مواسم متتالية منذ موسم 2013.

ورحل نيمار عن برشلونة الإسباني لينضم إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليستمر في صفوفه حتى 2023، قبل أن ينتقل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي الهلال السعودي، ويبدأ خوض تجربة جديدة في الدوريات العربية، ويلحق بركب اللاعبين المنضمين إلى دوري روشن.

وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعد فترة قليلة من انتقاله إلى نادي الهلال، ليغيب عن صفوف الفريق من أكتوبر العام الماضي وحتى الآن ويثير التكهنات حول مستقبله.

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