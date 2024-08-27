جدول ترتيب الدوري السعودي والهدافين قبل انطلاق الجولة الثانية
تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، والذي انطلقت فعالياته مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025
ويستعرض الموجز في السطور التالية، ترتيبات الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة الثانية مساء اليوم الثلاثاء…
جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين
1- الهلال - 3 نقاط.
2- القادسية - 3 نقاط.
3- الأهلي - 3 نقاط.
4- التعاون - 3 نقاط.
5- الخليج - 3 نقاط.
6- الاتحاد - 3 نقاط.
7- الاتفاق - 3 نقاط.
8- الوحدة - نقطة وحيدة.
9- الرياض - نقطة وحيدة.
10- النصر - نقطة وحيدة.
11- الرائد - نقطة وحيدة.
12- الفيحاء - بدون نقاط
13- ضمك - بدون نقاط
14- الخلود - بدون نقاط
15- الشباب - بدون نقاط
16- العروبة - بدون نقاط
17- الفتح - بدون نقاط
18- الأخدود - بدون نقاط
جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي
1- ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - 2
1- جوليان كينونيس - القادسية - 2
1- كريغ غودوين - الوحدة - 2
2- كريستيانو رونالدو - النصر - 1
2- إبراهيم بايش - الرياض - 1
2- بروبرتو فيرمينيو - الأهلي - 1
2- بيرنارد مينساه - الرياض - 1
2- سافيتش - الهلال - 1
2- عبدالعزيز جمال العثمان - القادسية - 1
2- لوكاس كال - الرياض - 1
2- حسام عوار- الاتحاد - 1
2- عبدالكريم محمد دارسي - الأهلي - 1
2- موسي ديمبلي - الاتفاق - 1
مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي
الثلاثاء 27-8-2024
6:45 مساء - الفتح ضد الأهلي
9:00 مساء - الفيحاء ضد النصر
9:00 مساء - الرائد ضد القادسية
الأربعاء 28-8-2024
6:45 مساء - الرائد ضد الأخدود
9:00 مساء - الهلال ضد ضمك
9:00 مساء - الوحدة ضد العروبة
الخميس 29-8-2024
6:55 مساء - الرياض ضد الخلود
9:00 مساء - الخليج ضد الشباب
9:00 مساء - الاتحاد ضد التعاون
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