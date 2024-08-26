موعد مباراة أهلي جدة القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الفتح، مباراة أهلي جدة والفتح السعودي ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة الفتح وأهلي جدة القادمة في الدوري السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي، نظيره أهلي جدة، في الساعة 6:45 مساء يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2023، على استاد الفتح، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

أهلي جدة والفتح

القنوات الناقلة لمباراة الفتح وأهلي جدة

تذاع مباراة الفتح وأهلي جدة في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب، ويمكن مشاهدة اللقاء على قناة SSC SPORT 1 HD.

تاريخ مواجهات الفتح وأهلي جدة

تقابل الفريقين الفتح وأهلي جدة، في 32 مباراة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 17 مباراة، بينما فاز الفتح خلال 9 مواجهات، وتعادل الفريقين في 6 لقاءات.

سجل أهلي جدة في شباك الفتح، 60 هدفًأ، بينما الآخير أحرز في مرمى الأهلي 37 هدفًا.

يسعى أهلي جدة، الحفاظ على الفوز للمرة الثانية على التوالي، وحصد الثلاث نقاط أمام الفتح السعودي، وكان الأهلي قد سجل هدفين دون رد، في مرمى العروبة، خلال بداية مشواره بالدوري السعودي.

يحتل أهلي جدة المركز الثالث من جدول ترتيب الدةري السعودي، بينما يأتي فريق الفتح في المركز 17، بعد خساراته من فريق القادسية، بينتيجة 0-3، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

الثلاثاء 27 أغسطس

الفتح ضد الأهلي - 6:45 مساءً.

الفيحاء ضد النصر- 9:00 مساءً.

الرائد ضد القادسية - 9:00 مساءً.

الأربعاء 28 أغسطس

الرائد ضد الأخدود - 6:45 مساءً.

الهلال ضد ضمك - 9:00 مساءً.

الوحدة ضد العروبة - 9:00 مساءً.

الخميس 29 أغسطس

الرياض ضد الخلود - 6:55 مساءً.

الخليج ضد الشباب - 9:00 مساءً.

الاتحاد ضد التعاون - 9:00 مساءً.



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