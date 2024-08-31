رسميًا.. بيراميدز يحجز مقعدا في السوبر المصري ويفتح الطريق لـ الزمالك

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في حجز مقعداً ببطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس مصر لنسخة 2023-2024.

توج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر لنسخة 2023-2024، بعد فوزه على نادي زد إف سي في المباراة النهائية.

بيراميدز يفوز على زد ويتوج بلقب كأس مصر

وانتصر فريق بيراميدز على نادي زد، بهدف دون رد، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب.

وأحرز فيتسون كالالا مايلي هدف بيراميدز في شباك زد، وذلك في الدقيقة 87 من عمر هذا اللقاء.

وكان بيراميدز، قد خاض مباراة زد بتشكيل مكون من، أحمد الشناوي في حراسة المرمى، و أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ، في الدفاع، بينما ضم خط الوسط كل من بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي، وقاد فيستون ماييلي الهجوم.

بطولة كأس مصر 2024، يعد اللقب الأول الذي حصل عليه بيراميدز في تاريخه، وبناء على ذلك بات ضمن المشاركين في بطولة السوبر المصري لموسم 2024-2025.

بيراميدز ينضم لقائمة الفرق المشاركة في بطولة السوبر المصري

وانضم بيراميدز لقائمة الفرق المشاركة في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة، لأنه حامل كأس مصر.

علمًا بأن بطولة السوبر المصري، 4 فرق وهم، بطل الدوري المصري، والمتوج بلقب كأس مصر، والحاصل على بطولة رابطة الأندية المصرية، وفريق أخر يتم اختياره حسب الرعاة.

وحسب ذلك يشارك في بطولة السوبر المصري للعام الجديد كل من، الأهلي (حامل لقب الدوري)، بيراميدز (بطل كأس مصر)، سيراميكا كليوباترا ( المتوج بلقب رابطة الأندية)، ومقعد لم يتم تحديده بعد.

بيراميدز يفتح الطريق لـ الزمالك في السوبر

وعلم “الموجز”، أن المقعد المتبقي في بطولة السوبر، سيكون المرشح الأبرز له هو نادي الزمالك، وذلك بعد مشاركة بيراميدز رسميًا.

الزمالك

الفرق المشاركة في بطولة السوبر المصري

-الأهلي (بطل الدوري المصري)

-بيراميدز (بطل كأس مصر)

-سيراميكا كليوباترا ( بطل رابطة الأندية المصرية).

-لم يتم تحديده بعد.

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