بيراميدز يقتنص الفوز من المصري ويضرب موعداً مع زد في نهائي كأس مصر

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الفوز من المصري البورسعيدي وتأهل إلى نهائي كأس مصر بنسخته الحالية.

وتأهل فريق بيراميدز إلى نهائي كأس مصر، بعد فوزه على المصري بركلات الجزاء الترجيحية، في نصف نهائي البطولة المحلية.

بدأت مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، بانطلاقة قوية من الفريقين، الذي طمح كل منهما في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

بيراميدز يفوز على المصري في نصف نهائي كأس مصر

وانتهى الوقت الأصلي من هذه المواجهة المثيرة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حتى اتجه اللقاء إلى الأشواط الإضافية ومنها إلى ركلات الترجيح الحاسمة.

وبالفعل، حسم بيراميدز هذه المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليضرب موعداً مع نادي زد إف سي في نهائي كأس مصر.

تشكيل بيراميدز أمام المصري

علماً بأن فريق بيراميدز دخل مباراة المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي.

الهجوم: فيستون ماييلي.

بدلاء بيراميدز أمام المصري

وجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز اليوم كل من: أحمد ميهوب - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

بيراميدز

تشكيل المصري أمام بيراميدز

بينما خاض المصري مواجهة بيراميدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسن علي.

وسط الملعب: أمادو باه، محمود حمادة، سمير فكري.

خط الهجوم: محمد الشامي، حسين فيصل، ميدو جابر.

موعد مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر

ومن المقرر أن يلتقي فريق بيراميدز مع نادي زد في نهائي كأس مصر.

وتقام نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجدير بالذكر، أن فريق نادي زد تأهل إلى نهائي كأس مصر بنسخته الحالية، بعد فوزه على الإسماعيلي بهدف دون رد في مباراة نصف النهائي.

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