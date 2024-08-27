بعد اقتراب الأهلي من ضم الساعي.. ماذا قدم سداسي الهجوم بالموسم الماضي؟

فجرت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء، مفاجأة بأن النادي الأهلي، اقترب من التعاقد مع عمر الساعي مهاجم فريق الإسماعيلي.

وترددت العديد من الأنباء في الفترة الماضية، بأن إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطييب، ترغب في التعاقد مع المهاجم المحلي عمر الساعي.

عمر الساعي يوقع لـ الأهلي

وعلم "الموجر"، اليوم، بأن النادي الأهلي، نجح في الحصول على توقيع الساعي، من أجل ضمه إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت المصادر على أن صفقة الأهلي والساعي، اقتربت من الحسم، ولم يتبقى سوى موافقة الإسماعيلي بشكل رسمي على رحيل اللاعب.

وفي حال إتمام هذه الصفقة، سيصبح الساعي، من أهم عناصر هجوم الأهلي في الموسم الجديد.

أبرز أرقام سداسي هجوم الأهلي في الموسم الماضي

ويستعرض لكم “الموجز” أبرز أرقام سداسي هجوم الأهلي في الموسم الماضي وقبل إتمام صفقة الساعي.

وسام أبو علي: قدم المهاجم الفلسطيني، مستوى أكثر من رائع الموسم الماضي، كما أنه قاد الأهلي إلى الفوز في أبزر المباريات.

خاض وسام أبو علي 26 مباراة مع الأحمر بواقع 1776 دقيقة العام الماضي، ونجح في تسجيل 19 هدفًا، وصنع 6 تمريرات حاسمة.

محمود كهربا: يعد كهربا من أبرز مهاجمي الأهلي في الوقت الحالي، حيث أنه شارك في 37 مباراة بالموسم الماضي، أي بمعدل 1903 دقيقة.

خلال هذه المباريات سجل كهربا 14 هدفًا، وتمكن من تقديم 6 تمريرات حاسمة.

كهربا - الأهلي

بيرسي تاو : خاض النجم الجنوب إفريقي 33 مباراة مع الأهلي بالموسم المنقضي بما يعادل 2177 دقيقة، كما أنه أحرز خلالهم 9 أهداف فقط.

طاهر محمد طاهر: لعب طاهر 36 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي بواقع 1384 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين فقط، بالإضافة إلى أنه قدم 5 تمريرات حاسمة.

حسين الشحات: شارك في 46 مباراة، بواقع 2989، وأصبح الشحات أكثر اللاعبين مشاركة مع الأحمر الموسم الماضي من بين السداسي، بجانب أنه تمكن من إحراز 11 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

رضا سليم : ظهر النجم المغربي مع الأهلي في 35 مباراة بالموسم الماضي، بما يعادل 1757 دقيقة، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

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