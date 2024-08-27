التشكيل الرسمي لـ مباراة بيراميدز والمصري في نصف نهائي كأس مصر

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني عن التشكيل الرسمي لـ مباراة بيراميدز والمصري، التي تجمع بينهما مساء اليوم في نصف نهائي كأس مصر.

تبقى ساعات قليلة، على انطلاق مباراة بيراميدز والمصري، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر بنسختها الحالية.

وضرب فريق بيراميدز موعداً مع المصري البورسعيدي في نصف نهائي كأس مصر، بعد صعوده إلى هذا الدور على حساب الجونة.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي إلى نفس الدور، بعد تغلبه فاركو في ربع النهائي.

موعد مباراة بيراميدز والمصري اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز ضد المصري، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة المصري اليوم.

بيراميدز

تشكيل بيراميدز أمام المصري

وجاء تشكيل بيراميدز أمام المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي.

الهجوم: فيستون ماييلي.

بدلاء بيراميدز أمام المصري

ويجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز اليوم كل من: أحمد ميهوب - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي

تشكيل المصري أمام بيراميدز

كما كشف على ماهر مدرب المصري عن تشكيل فريقه اليوم والذي جاء كالآتي:

: حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسن علي.

وسط الملعب: أمادو باه، محمود حمادة، سمير فكري.

الهجوم: محمد الشامي، حسين فيصل، ميدو جابر.

على الجانب الآخر، نجح فريق نادي زد في الفوز على الإسماعيلي اليوم بهدف دون رد في نصف نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة بيراميدز والمصري، مع نادي زد في المباراة النهائية.

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