بيراميدز يتوج بلقب كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه على حساب زد

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بلقب كأس مصر بموسم 2023-2024، للمرة الأولى في تاريخه على حساب منافسه نادي زد إف سي.

اصطدم فريق بيراميدز، مع نظيره نادي زد، مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس مصر للنسخة الماضية.

والتقى فريق بيراميدز، مع نظيره زد إف سي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالأسكندرية.

بيراميدز ينتصر على زد في نهائي كأس مصر

ونجح بيراميدز في تحقيق الفوز على نادي زد بهدف دون رد في هذه المواجهة النارية، التي لفتت أنظار الجماهير المصرية.

وسجل فيتسون كالالا مايلي هدف بيراميدز الوحيد، في الدقيقة 87 من عمر هذا اللقاء المثير.

ووفقاً لهذه النتيجة، أصبح فريق بيراميدز بطل كأس مصر 2023-2024، بعد تغلبه على نادي زد في المباراة النهائية، ليحصد الفريق السماوي أول بطولة في تاريخه.

بيراميدز

الجدير بالذكر، أن تشكيل بيراميدز اليوم جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي.

الهجوم: فيستون ماييلي.

بدلاء بيراميدز أمام نادي زد في نهائي كأس مصر

وضمت مقاعد بدلاء بيراميدز كل من: أحمد ميهوب - أحمد فتحي - محمود صابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

بينما دخل زد مباراة بيراميدز، في نهائي كأس مصر، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – مصطفى العش – محمد إسماعيل – محمد أشرف.

الوسط: أحمد عاطف «قطة» – بيتر موتوموسي - معط ماجاسا.

الهجوم: شادي حسين – مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي.

وجلس على مقاعد بدلاء نادي زد كل من: عمرو حسام - محمد رضا – مصطفى عادل «كاجو» – إسلام عبد اللاه – عبد الله مجدي – ديلسون كاموني – أحمد الصغيري – مصطفى سعد – رشيد أحمد.

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