سجل أبطال كأس مصر قبل نهائي بيراميدز ضد زد وتاريخ المواجهات

يسعى نادي زد لفك العقدة أمام نظيره بيراميدز، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس مصر لحسم اللقب في نسخته الجارية 2023 - 2024.

ويستعرض الموجز في السطور التالية مع متابعيه، تاريخ المواجهات بين ناديي بيراميدز ونظيره زد أف سي، في مختلف البطولات والمسابقات قبل الصدام الناري بينهما مساء اليوم الجمعة، لحسم لقب كأس مصر في نسخته الجارية.

تاريخ مواجهات بيراميدز ضد زد قبل نهائي كأس مصر

لم ينجح زد في تحقيق الفوز أمام بيراميدز قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم في نهائي كأس مصر، حيث التقى الفريقين في 5 مباريات في جميع المسابقات، نجح الفريق السماوي في تحقيق الفوز في 4 مباريات وحسم التعادل نتيجة لقاء وحيد بينهما.

وعلى جانب أخر، سيظهر مساء اليوم الجمعة على ملعب الجيش في استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بطل جديد لبطولة كأس مصر، والذي سينضم إلى سجل أبطال كأس مصر على مدار التاريخ..

سجل أبطال كأس مصر قبل نهائي بيراميدز ضد زد

1- الأهلي - 39 لقب

2- الزمالك - 28 لقب

3- الاتحاد السكندري - 6 ألقاب

4- الترسانة - 6 ألقاب

5- المقاولون العرب - 3 ألقاب

6- الإسماعيلي - لقبين

7- الأوليمبي - لقبين

8- إنبي - لقبين

9- حرس الحدود - لقبين

10- المصري البورسعيدي - لقب واحد

11- القناة - لقب واحد

12- الترام - لقب واحد

بيراميدز ضد زد

اللقب الأول يغازل بيراميدز وزد

ويسعى نادي بيراميدز لحصد أول لقب في تاريخه من خلال بوابة زد مساء اليوم الجمعة، بعدما وصل إلى نهائيات عدة بطولات محلية وقارية ولم يكلل مجهوده بلقب حتى الآن، وهو ما يطمح لتحقيقه بعدما كان القطبين الأهلي والزمالك أبرز معرقلي مسيرة الفريق السماوي.

وهو ما يطمح إليه فريق زد أف سي أيضًا، تحت رئاسة نجيب ساويرس رجل الأعمال، بعدما صعد في الموسم قبل الماضي إلى الدوري المصري الممتاز، وقام بتغيير مسماه من نادي مصر إلى نادي زد، مع إبرام عدة صفقات نارية قادته إلى نهائي المسابقة الأعرق.

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