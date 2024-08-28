الكشف عن حكم مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر 2023-2024

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، عن حكم مباراة بيراميدز وزد المرتقبة بينهما في نهائي كأس مصر.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مع نظيره نادي زد، في نهائي كأس مصر بنسخته الحالية.

بيراميدز ضد زد في نهائي كأس مصر

وتأهل فريق بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد تغلبه على المصري البورسعيدي بركلات الجزاء بنتيجة 4-3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، صعد فريق نادي زد إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس مصر، بعد فوزه على الإسماعيلي بهدف دون رد، في الدور ما قبل الأخير.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها نادي زد إف سي إلى نهائي البطولة المحلية، نظراً لأنه صاعد جديد إلى الدوري المصري، ويأمل كثيراً في التتويج باللقب، حتى يستمر في المنافسة بقوة مع الكبار.

أما فريق بيراميدز، فيطمح في التتويج بلقبه الأول، خلال تاريخه، حيث أنه لم يحظى بأي بطولة منذ منافساته حتى الآن.

موعد مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024.

وتبدأ صافرة هذا اللقاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الجيش ببرج العرب.

حكام مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر

وجاء طاقم تحكيم نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد كالآتي:

حكم الساحة: أحمد الغندور.

مساعد أول: محمود أبو الرجال.

مساعد ثان: سمير جمال.

حكم رابع: محمود ناجي.

حكم تقنية الفيديو "الفار": محمود بسيوني.

مساعد أول حكم الفيديو: محمد يوسف.

مساعد ثاني لحكم تقنية الفيديو : أسامة السيد.

حكم تقنية الفيديو مساعد احتياطي: شريف عبد الله.

حكم مباراة بيرامديز وزد

القنوات الناقلة لـ مباراة بيراميدز وزد

تذاع أحداث مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر، عبر شبكة قنوات “ أون تايم سبورت”، الناقل الحصري للمباريات المصرية المحلية.

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