موعد مباراة بيراميدز وبطل زنزبار في دوري أبطال أفريقيا.. القنوات والتشكيل المتوقع

يستعد نادي بيراميدز لخوض مباراة سهلة نسبيًا ضد جي كيه يو بطل زنزبار مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

ويرصد الموجز كافة تفاصيل مباراة بيراميدز ضد بطل زنزبار اليوم، في جولة إياب الدور التمهيدي الأول، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الطرفين بفوز الفريق السماوي بسداسية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت الماضي في الدفاع الجوي.

موعد مباراة بيراميدز ضد بطل زنزبار في دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي نادي بيراميدز مع نظيره جي كيه يو بطل زنزبار، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، والتي تقام على استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد بطل زنزبار في دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تُذاع المباراة بين بيراميدز وبطل زنزبار في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد بطل زنزبار في دوري أبطال أفريقيا

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

بيراميدز - دوري أبطال أفريقيا

قائمة بيراميدز ضد بطل زنزبار في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود صابر - محمود زلاكة - يوسف أسامة - صامويل أومسا

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد بطل زنزبار في دوري أبطال أفريقيا

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

في خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي.

في خط الهجوم: إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - فخري لاكاي.

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