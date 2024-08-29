مفاجآت في قائمة منتخب تونس لمباراتي تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

أزاح فوزي البنزرتي المدير الفني لـ منتخب تونس الأول لكرة القدم رجال، الستار مساء اليوم الخميس، عن قائمة نسور قرطاج لمباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا في نسختها المقبلة 2025، والتي تستضيفها المملكة المغربية.

ويستعد منتخب تونس لخوض مباراتين في أول جولتين من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، على أن يصطدم بـ مدغشقر وجامبيا في الجولتين الأولى والثانية.

ويستعرض الموجز لمتابعيه قائمة منتخب تونس لمباراتي التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025

قائمة منتخب تونس في معسكر سبتمبر وتصفيات أفريقيا 2025

في حراسة المرمى: البشير بن سعيد - أمان الله مميش - علي الجمل

في خط الدفاع: حسام بن علي - رائد بوشنيبة - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - علي العابدي - يان فاليري - ديلان برون - نادر الغندري.

في خط الوسط: عيسى العيدوني - إلياس السخيري - فرجاني ساسي - محمد الحاج محمود - محمد علي بن رمضان - حمزة رفيعة

في خط الهجوم: إلياس سعد - يوسف المساكني - سيف الله اللطيف -علي يوسف - إلياس العاشوري - بلال الماجري - هيثم الجويني - سيف الجزيري - مرتضى بن وناس.

قائمة منتخب تونس

البنزرتي يفجر مفاجأة عن استبعاد إلياس العاشوري من قائمة تونس

وقال فوزي البنزرتي المدير الفني لـ منتخب تونس، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الخميس، لإعلان القائمة، إنه حرص على التواصل أكثر من مرة مع إلياس خلال الفترة الماضية، لكن العاشوري أخطره بعدم جاهزيته للتواجد في المعسكر المقبل.

وأضاف المدير الفني لنسور قرطاج: "غياب قلب الدفاع علاء غرام (لاعب شاختار الأوكراني) يرجع لعدم مشاركته في المباريات خلال الفترة الأخيرة مع فريقه، وهو نفس ما ينطبق على حمزة الخضراوي الذي لم يشارك في المباريات الودية الأخيرة لفريقه استعدادا للموسم الجديد".

وتابع فوزي البنزرتي في تصريحاته للمؤتمر الصحفي اليوم: "الإصابة التي تعرض لها حمزة بن عبده (لاعب الإفريقي) أمام الوداد المغربي كانت السبب في استبعاده من القائمة".

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