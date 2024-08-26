كريم البركاوي خارج صفوف الرائد السعودي الموسم المقبل

أصبح اللاعب المغربي كريم البركاوي، مهاجم الفريق لكرة القدم بنادي الرائد السعودي، حر الآن، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه، وعدم استكمال مشواره مع الرائد، خلال الموسم المقبل.

ويرغب المغربي كريم البركاوي، خوض تجربة جديدة في الموسم الجديد، في ظل امتلاك اللاعب عروض من جانب أندية الدوري السعودي للحصول على خدماته.

كريم البركاوي

أرقام كريم البركاوي مع نادي الرائد

انضم المهاجم المغربي كريم البركاوي، إلى صفوف نادي الرائد، أكتوبر 2020، شارك اللاعب مع الفريق خلال 106 مباراة، وسجل 51 هدفًا، وسجل 7 أهداف.

موعد مباراة الرائد القادمة والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، نظيره القادسية، غدًا الثلاثاء 27 أغسطس، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب تشالنج لاند، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وتعادل الرائد في مباراته الأولى مع النصر، بنتيجة 1-1، على استاد الأول بارك، من مسابقة دوري روشن 2024-2025، وكان محمد فوزير سجل هدف التعادل، من ركلة جزاء، في الدقيقة 48.

بينما حقق فريق القادسية، فوزًا كبيرًا على نظيره الفتح، بنتيجة 3-0، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

ويأتي فريق الرائد في المركز 11 من جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يحتل القادسية المركز الثاني برصيد 3 نقط.

جاء تشكيل الرائد أمام النصر كالتالي:-

حراسة المرمى: الحربي.

خط الدفاع: مامادو ندياي، الجيزاني، ماثياس نورمان، عمر غونزاليس.

خط الوسط: محمد الدوسرس، خالد محمد ال سبيعي، أمير سعيود.

خط الهجوم: محمد فوزير، كريم البركاوي، هزاع الغامدي.

بينما جاء تشكيل القادسيىة أمام الفتح كالتالي:-

حراسة المرمى: الحارس كاستيلس.

خط الدفاع: قاسم لاجامي، ناتشو فيرنانديز، محمد أبو شمات، جهاد ذكري.

خط الوسط: نانديز، إيكي فيرنانديز، سيف رجب.

خط الهجوم: كينيونس، أوباميانج، حسين القحطاني.

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