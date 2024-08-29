بنزيما يقود الهجوم.. تشكيل الاتحاد أمام التعاون في الدوري السعودي

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، المباراة بين الاتحاد والتعاون، في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وأعلن فريقي الاتحاد والتعاون تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، من الجولة الثانية لدوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام التعاون كالتالي:-

حراسة المرمى: برايدراغ رايكوفيتش.

خط الدفاع: سعد آي موسى - مهند الشنقيطي- حسن كادث - فواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو- عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: حسام عوار- موسى ديابي - كريم بنزيما.

تشكيل فريق الاتحاد السعودي

يسنما ضم تشكيل التعاون كل من:

حراسة المرمى: مايبسون.

خط الدفاع: فهد الجميعة- جيروتو- عون السلولي- متعب المفرج.

خط الوسط: سعد الناصر- اشرف المهديوين - فلافيو.

خط الهجوم: فيصل فجر- موسى بارو- جواو بيدرو.

تشكيل فريق التعاون السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون السعودي

تنقل قنوات SSC السعودية، مباريات الدوري السعودي، بشكل حصري، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب.

يعلق على أحداث مباراة الاتحاد والتعاون المعلقين:

إس إس سي (إس دي 1): أحمد النفسية.

إس إس سي (إتش دي 1): فارس عوض.

الاتحاد والتعاون خلال الجولة الأولى من الدوري السعودي

فازالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على نظيره الخلود، بنتيجة 1-0، خلال الجولة الأولى، وأيضًا حقق فريق التعاون الفوز على الفيحاء، بنتيجة 1-0.

ويأتي فريق الاتحاد في المركز 8 من جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يحتل التعاون المركز 7.

واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فريق التعاون، خلال 31 مباريات، حقق الاتحاد 15 انتصارًا، بينما فاز التعاون، خلال 8 مباريات، وتعادل الفريقين في 8 مواجهات.

أحرز فريق الاتحاد 60 هدفًا في شباك التعاون السعودي، بينما سجل الآخير 47 هدفًا في مرمي الاتحاد.

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