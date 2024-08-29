كشفت تقارير فرنسية، أن نادي اتحاد جدة يرغب في ضم المغربي نايف أكرد، مدافع الفريق لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

فوت ميركاتو: اتحاد جدة يرغب في ضم مدافع وست هام يونايتد

وأكد موقع فوت ميركاتوالفرنسي، أن نادي اتحاد جدة، أرسل عرضًا رسميًا إلى وست هام يونايتد من أجل ضم مدافعه نايف أكرد.

وأوضح التقري أن اتحاد جدة سيجد منافسة من نادي فياريال وريال سوسيداد، والعديد من الأندية الأوروبية المهتمة بضم المدافع المغربي.

وأشار، إلى أن نادي فياريال يهتم منذ فترة بالتعاقد مع المغربي أكرد، قبل أن يدخل ريال سوسيداد في السباق.

وأضاف التقرير أن اللاعب سيتخذ قراره في الساعات القليلة القادمة، بشأن انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة.

نايف أكرد

أرقام نايف أكرد مع وست هام يونايتد

انضم، المغربي نايف أكرد، إلى صفوف وست هام يونايتد، يوليو 2022، قادمًا من صفوف رين.

وشارك أكرد مع فريق وست هام يونايتد، خلال 58 مباراة، سجل 4 أهداف، وصنع هدف وحيد.

موعد مباراة اتحاد جدة والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد و، نظيره التعاون، في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وكان قد حقق الاتحاد الفوزعلى نظيره الخلود، بنتيجة 1-0، خلال الجولة الأولى من الموسم الجديد لدوري روشن السعودي، فيما حقق فريق التعاون الفوزعلى الفيحاء، بنتيجة 1-0.

ويأتي فريق الاتحاد في المركز 8 من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط، بينما يحتل التعاون المركز 7، بمجموع 3 نقاط.

وتقابل الاتحاد والتعاون، خلال 31 مباريات، حقق الاتحاد 15 انتصارًا، بينما فاز التعاون، خلال 8 مباريات، وتعادل الفريقين في 8 مواجهات، في جميع البطولات.

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