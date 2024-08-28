الاتفاق يتخطى الإخدود ويواصل انتصاراته في الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الفوز على نظيره الإخدود، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الساعة السابعة إلا ربع ، على ملعب "الدمام"، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

سجل هدف الفوز للفريق الاتفاق، عن طريق الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم الفريق، في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وينتهي اللقاء بين الاتفاق والإخدود، بنتيجة 1-0، ليترفع رصيد الاتفاق إلى 6 نقاط، ويحتل المركز الثاني من جدول ترتيب االدوري السعودي، بينما يتجمد رصيد الأخدود عند رصيد 0 نقاط، ويأتي في المركز الآخير.

وكان الاتفاق حقق انتصارًا على فريق الشباب، بنتجية 1-0، في الجولة الأولى على استاد الأمير خالد بن سلطان، بينما خسر الإخدود مباراته الأولى أيضًا من الهلال، بنتيجة 0-3، في الدوري السعودي.

الاتفاق والإخدود

فريق الاتفاق

وجاء تشكيل الاتفاق أمام الإخدود كالتالي:-

حراسة المرمى: ماريك روداك.

خط الدفاع: راضي العتيبي- عبد الله الخطيب- عبد الله مادو- مدالله العليان.

وسط الملعب: ألفاروميدران- جيورجينهو فينالدوم- سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كال توكو إيكامبي- فيكتور سانتوسي- موسى ديمبلي.

بينما ضم تشكيل الاخدود أمام الاتفاق كل من:-

حراسة المرمى: باولو.

خط الدفاع: عوض- داميون- الربيعي.

وسط الملعب: ، الزابداني- بيدروزا- عيد- سعود.

خط الهجوم: محمد- آل هتيله- جودوين.

تاريخ المواجهات بين الاتفاق والإخدود

واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، نظيره الإخدود، خلال 3 مباريات، فاز الاتفاق في مباراة، وتعادل في لقاء، وخسر مباراة، سجل كل من الفريقين، هدفين في شباك الآخر.

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