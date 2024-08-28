يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، نظيره ضمك، الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2027، على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وحقق فريق الهلال، فوزًا كبيرًا في أولى مبارياته أمام فريق الأخدود، بنتيجة 3-0، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضي، خلال منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وافتتح البرازيلي ميشيل ديلجادو، لاعب خط وسط الهلال، التسجيل في الدقيقة 10 من عمر المباراة، وجاء الهدف الثاني والثالث عن طريق اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الدقيقة 71، 8، من عمر اللقاء.

ويسعى الفريقين إلى تحقيق الفوز اليوم، حيث خسر فريق ضمك، والذي يضم لاعب الوسط طارق حامد، مباراته الأولى أمام الخليج، والذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف، لاعب الأهلي المصري الأسبق.

ويحتل الهلال المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط، بينما يأتي فريق ضمك في المركز 13، بدون نقاط.

بالأرقام.. تاريخ المواجهات بين الهلال وضمك السعودي

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع فريق ضمك، خلال 10 مباريات، حقق الزعيم 6 انتصارات، بينما فاز ضمك على الهلال، في مباراة وحيدة، وتعادل الفريقين في 3 مواجهات.

سجل فريق الهلال 18 هدفًا في شباك ضمك السعودي، بينما سجل الآخير 8 أهداف في مرمي الزعيم.

10 مباريات

فاز الهلال 6 لقاءات

فاز ضمك مباراة واحدة فقط

وتعادل الفريقين 3 مباريات

18 هدفًا للهلال

8 أهداف لضمك

الهلال وضمك

يأتي جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:-

1- القادسية (6 نقاط).

2- النصر (3 نقاط).

3- الهلال (3 نقاط).

4- الأهلي (3 نقاط)

5- التعاون (3 نقاط).

6- الخليج (3 نقاط).

7- الاتحاد (3 نقاط).

8- الاتفاق (3 نقاط).

9- الفتح (3 نقاط).

10- الوحدة (1).

11- الرياض (1).

12- الرائد (1).

13- ضمك (0).

14- الخلود (0).

15- الشباب (0).

16- العروبة (0).

17- الأخدود (0)

18- الفيحاء (0)

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