أخبار الدوري السعودي| الشباب يقترب من ضم عبدالله الميعوف

بات اللاعب عبد الله المعيوف، حارس اتحاد جدة، قريبًا من الانتقال إلى فريق الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشفت جريدة الرياضية السعودية، أن نادي الشباب توصل إلى اتفاق مع اتحاد جدة، لضم الحارس عبدالله المعيوف، خلال الأيام المقبلة.

وأوضح التقرير، أن إدارة نادي الشباب توصلت إلى اتفاق مع الحارس عبد الله المعيوف، لتمثيل صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأضاف، أن كل الأطراف اتفقت على إتمام الصفقة، وتبقى بعض الموافقات.

واختتم، أن اتحاد جدة وسيتكفل بجزء من رواتب الحارس البالغ من العمر 37 عاما خلال فترة الإعارة.

عبدالله المعيوف

أرقام عبدالله المعيوف مع اتحاد جدة

انضم الحارس عبدالله المعيوف، لنادي اتحاد جده، سبتمبر 2023، بعد رحيله من الهلال السعودي، شارك الللاعب مع الاتحاد في 27 مباراة، حافظ على شباكه خلال 6 مباريات، واستقبل 44 هدفًا.

موعد مباراة الاتحاد القادمة

يستضيف ملعب الجوهرة الشمعة، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والتعاون، يوم الخميس 29 أغسطس، في التاسعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي 2024-2025.

حقق فريق الاتحاد، فوزًا قاتلاً، على مضيفه الخلود، بالدقيقة 94، بنتيجة 1-0، على ملعب مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي 2024-2025.

ويأتي الاتحاد في المركز السادس من جدول ترتب الدوري السعودي، بثلاث نقاط، بعد فوزه على الأخدود بنتيجة 1-0.

موعد مباراة الشباب القادمة

يواجه فريق الشباب، نظيره الخليج، يوم الخميس 29 أغسطس، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد، من مسابقة الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ةكان فريق الشباب اختتم الجولة الأولى من الدوري السعودي، بدون تحقيق نقاط، بعد هزيمته من فريق الشباب، بنتيجة 0-1، على استاد الأمير خالد بن سلطان.

ويحتل الشباب المركز 17 من جدول ترتيب الدوري السعودي.

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