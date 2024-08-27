مصطفى محمد يرفض عرضًا خياليًا من الدوري السعودي.. تصرف مفاجئ لـ نانت

كشفت تقارير فرنسية مساء اليوم الثلاثاء، عن تطورات مستقبل مصطفى محمد نجم منتخب مصر المحترف في صفوف نادي نانت، بعد مطالبته بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مصطفى محمد يرفض عرضًا من الدوري السعودي

وأوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها مساء اليوم الثلاثاء، أن الفرعون المصري مصطفى محمد، رفض عرضًا خياليًا من الدوري السعودي، للرحيل عن الدوري الفرنسي وخوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته.

ولم تكشف التقارير الفرنسية عن هوية النادي السعودي الذي أعلن رغبته في الحصول على خدمات مصطفى محمد، ولكن ليكيب أكدت أن العرض المالي بلغ 15 مليون يورو.

وكانت بعض التقارير الأخرى أشارت أن النادي المذكور هو أهلي جدة السعودي,

ويكشف الموجز تطورات صفقة مصطفى محمد المحتملة إلى نانت الفرنسي..

سبب رفض مصطفى محمد لعرض النادي السعودي.. وموقف نانت

ورفض مصطفى محمد العرض السعودي، مؤكدًا رغبته في الاستمرار بالاحتراف الأوروبي، رغم تمسكه بالرحيل عن نانت ولكنه فضل الانتقال إلى أي ناد أوروبي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلى جانب آخر، وافق نادي نانت بسرعة كبيرة وفقًا للتقارير الصحفية الفرنسية على العرض السعودي، بسبب المقابل المادي العادي، قبل أن يحبطهما مصطفى محمد برفضه القاطع.

نانت يرفض مزاملة مصطفى محمد لـ محمد عبد المنعم

وفي سياق آخر، تقدم نادي نيس الفرنسي بعرض للحصول على خدمات مصطفى محمد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليجاور محمد عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر، والذي انتقل مؤخرًا إلى نيس أيضًا.

وأفاد موقع butfootballclub أن نيس حاول ضم مصطفى محمد على سبيل الإعارة في الأيام الأخيرة، لكن نانت رفض، وهو ما أجبر نيس على توجيه الاهتمام نحو يوسفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الذي اقترب من ضمه بعد الوصول لاتفاق مع ناديه.

مصطفى محمد

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي

الجمعة 30-8-2024

أولمبيك ليون ضد ستراسبورج - 9:45 مساء

السبت 31-8-2024

بريست ضد سانت إيتان - 6:00 مساء

مونبلييه ضد نانت - 8:00 مساء

تولوز ضد مارسيليا - 10:00 مساء

الأحد 1-9-2024

موناكو ضد لنس - 4:00 عصرًا

لوهافر ضد أوكسير - 6:00 مساء

ريمس ضد رين - 6:00 مساء

أنجيه ضد نيس - 6:00 مساء

ليل ضد باريس سان جيرمان - 9:45 مساء

اقرأ أيضًا..

جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد نهاية الجولة الأولى

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد نهاية الجولة الأولى