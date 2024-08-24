نانت الفرنسي يثير غضب مصطفى محمد وقرار حاسم من الفرعون

كشفت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم السبت، تطورات موقف مصطفى محمد نجم منتخب مصر المحترف في نادي نانت الفرنسي، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين مسؤولي ناديه بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق.

نانت يثير غضب مصطفى محمد ويقربه من الرحيل

وبدأ مصطفى محمد منافسات الدوري الفرنسي مع نانت من مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك بديلًا في أخر ربع ساعة من مباراة فريقه الافتتاحية ضد تولوز في الجولة الماضية.

وأكدت التقارير الصحفية الفرنسية المختلفة، أن تواجد مصطفى محمد نجم منتخب مصر على مقاعد البدلاء أثار غضب اللاعب، وزاد من رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت أن الفرعون المصري حصل على عروض احترافية متعددة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها اهتمام أندية من الدوري الألماني، وأبزرهم نادي شتوتجارت.

موقف مصطفى محمد من الرحيل عن نانت

ويكشف الموجز موقف مصطفى محمد من الرحيل عن فريقه…

وأوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، في تقرير لها مساء اليوم السبت، إلى أن الفرعون المصري مصطفى محمد يضغط على مسؤولي فريق نانت الفرنسي، من أجل قبول العروض المقدمة إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع بداية الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

ويأتي ذلك على الرغم من إمتداد عقد مصطفى محمد مع الفريق الفرنسي نانت حتي يونيو 2027، منذ تفعيل بند الشراء من ناديه السابق جالاتا سراي.

وزادت رغبة مصطفى محمد بعد بدء مباراة فريقه الأولى في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي الممتاز على مقاعد البدلاء.

مصطفى محمد - نادي نانت - الدوري الفرنسي

جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة الثانية

1- مارسيليا - 3

2- باريس سان جيرمان - 3

3- رين - 3

4- ليل - 3

5- أوكسير - 3

6- لانس - 3

7- موناكو - 3

8- ستراسبورج -1

9- مونبليه - 1

10- نانت - 1

11- تولوز - 1

12- نيس -0

13- إنجيه-0

14- سانت إيتيان-0

15- ريمس-0

16- لوهافر-0

17- ليون-0

18- بريست-0

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