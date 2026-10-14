رسميًا.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 للموظفين وأماكن الحصول عليها

يتزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد الحصول على الرواتب الشهرية، والبحث عن أماكن الصرف المتاحة وطرق سحب المستحقات بسهولة.

وتأتي مرتبات أكتوبر بعد تطبيق الزيادات الجديدة للأجور التي بدأ العمل بها في يوليو الماضي، وسط تساؤلات الموظفين بشأن موعد إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 للموظفين

حُدد يوم 22 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة، بدلًا من يوم 24 أكتوبر، وفقًا لما نُسب إلى وزارة المالية.

ويترقب الموظفون موعد إتاحة الرواتب للحصول على مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجاتهم والتزاماتهم المالية، خاصة مع اختلاف المصروفات من أسرة إلى أخرى.

ولمعرفة الموعد النهائي المعتمد، يُنصح بمتابعة بيانات وزارة المالية والجهات الحكومية التابع لها الموظفون، إذ تظل البيانات الرسمية المرجع الأساسي لتأكيد مواعيد الصرف وأي تعديلات قد تطرأ عليها.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

يمكن للعاملين بالدولة الحصول على مرتباتهم من خلال عدد من منافذ الصرف، وفقًا للوسائل المتاحة لكل موظف.

وتشمل أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2026 ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي ATM: يمكن سحب المرتبات من خلالها بعد إتاحة المستحقات على البطاقات المصرفية.

يمكن سحب المرتبات من خلالها بعد إتاحة المستحقات على البطاقات المصرفية. فروع البريد المصري: تتيح الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية الحصول على المرتبات وفقًا للخدمات المتاحة.

ويُفضل التأكد من إتاحة المرتب قبل التوجه إلى منفذ الصرف، لتجنب الانتظار دون داعٍ، مع الاحتفاظ ببيانات البطاقة المصرفية بصورة آمنة وعدم مشاركتها مع الآخرين.

زيادة المرتبات الجديدة والحد الأدنى للأجور

شهدت أجور العاملين بالدولة زيادة جديدة بدأ تطبيقها في يوليو 2026

وأوضح التقرير أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال مؤتمر صحفي في يونيو الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف جنيه، ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والكوادر الطبية.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن حزمة قرارات حكومية تستهدف تحسين دخول العاملين في عدد من القطاعات، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتختلف قيمة المرتب الذي يحصل عليه كل موظف بحسب درجته الوظيفية والجهة التي يعمل بها والاستحقاقات المالية المقررة له، فضلًا عن الخصومات التي قد تُطبق على الراتب؛ لذلك لا تعني زيادة الحد الأدنى للأجور أن جميع العاملين يتقاضون القيمة نفسها.

كيف تتأكد من موعد نزول المرتب؟

لمتابعة موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026، يمكن للموظفين الرجوع إلى البيانات الصادرة عن وزارة المالية، إلى جانب الإعلانات التي تصدرها الجهات الحكومية والإدارات المالية المختصة.

كما يُنصح بمراجعة جهة العمل عند وجود تأخير في إتاحة المرتب أو اختلاف في قيمة المستحقات، للتحقق من تفاصيل الصرف الخاصة بكل جهة.