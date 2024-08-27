قائمة منتخب السعودية لمباراتي إندونسيا والصين في تصفيات كأس العالم 2026

كشف الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب السعودية، عن قائمة فريقه التي يخوض بها معسكر سبتمبر 2024، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم، معسكر في سبتمبر من عام 2024، ضمن استعدادات تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

علمًا بأن منتخب السعودية وقع في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، رفقة كل من البحرين، وأستراليا، والصين، وإندونسيا.

منتخب السعودية يستعد لمواجهة إندونسيا والصين

ويستعد منتخب السعودية بقيادة مانشيني، لخوض مواجهتين من العيار الثقيل، في معسكر سبتمبر الأولى أمام أندونيسيا والثانية ضد الصين.

ويلتقي الأخضر ضد إندونيسيا والصين في إطار مواجهات الجولة الأولى والثانية من دور المجموعات في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية ضد أندونسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية وأندونسيا في تصفيات كأس العالم 2026، يوم 5 سبتمبر المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

موعد مباراة السعودي والصين في تصفيات كأس العالم 2026

ويلتقي منتخب السعودية، مع نظيره الصين يوم 10 من الشهر ذاته، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب داليان سويوان.

منتخب السعودية

قائمة منتخب السعودية في معسكر سبتمبر 2024

وجاءت قائمة السعودية لـ معسكر سبتمبر 2024 على هذا النحو:

حراسة المرمى: محمد العويس - أحمد الكسار - راغد النجار - محمد اليامي.

الدفاع: سعود عبدالحميد - حسام التمبكتي - علي لاجامي - عون السلولي - علي البليهي - حسن كادش - متعب الحربي - سلطان الغنام.

خط الوسط: مشعل الصبياني - محمد كنو - عبدالإله المالكي - عبدالله الخيبري - مختار علي - حسين الصبياني - مروان الصحفي - فهد المولد - مصعب الجوير - سالم الدوسري - عباس الحسن - فيصل الغامدي - ناصر الدوسري - عبدالرحمن غريب - محمد مران.

الهجوم: عبدالله رديف - عبدالله الحمدان - فراس البريكان - صالح الشهري.

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