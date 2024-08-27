تقارير: كومان يرغب في الانتقال إلى الهلال السعودي

أكدت شبكة سكاي سبورت ألمانيا، أن اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونيخ، يرغب في الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كومان يفكر جديًا في قبول عرض

وأوضح التقرير أن كينجلسي كومان، يفكر جديًا في قبول العرض المقدم له من نادي الهلال السعودي، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرأن كومان سيتجه إلى قبول عرض الهلال إذا لم يظهر أي عروض جديدة في أوروبا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار التقرير أن برشلونة وليفربول يرغبان في ضم كومان، للحصول على خدماته.

وكانت قد أوضحت شكبة سكاي سبورت الألمانية، في وقت سابق، أن نادي باريس سان جيرمان يهتم بالتعاقد مع الفرنسي كومان، وأن الإدارة بدأت في محادثات مع ممثلي اللاعب الفرنسي.

وأكد التقرير بأن بايرن، لا يمانع رحيل كومان عن صفوفه، إذا تم الحصول على عرض مناسب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للتقرير، بايرن ميونخ يقيم سعر اللاعب بنحو 40-50 مليون يورو، ويمتد عقد كومان مع بايرن حتى صيف 2027، ويبلغ راتبه الحالي أكثر من 15 مليون يورو سنويا.

كينجسلي كومان

ليكيب الفرنسية: الهلال توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ لضم كومان

فيما أوضحت جريدة ليكيب الفرنسية، أن نادي الهلال السعودي توصل لاتفاق مع نادي بايرن ميونيخ الألماني، بشأن ضم كينجسلي كومان، جناح النادي الألماني، إلى صفوف الزعيم، خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن الفرنسي كينجسلي كومان، لم يعط الضوء الأخضر للصفقة حتى الآن، في ظل انتظاره لعروض إنجليزية.

أهلي جدة يرغب في ضم كومان لتعويض ماكسيمان

وذكرت صحيفة اليوم السعودية، أن أهلي جدة يهتم جديًا، بالتعاقد مع الفرنسي كومان، ويكثف مفاوضاته مع بايرن ميونيخ، لضم اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن أهلي جدة ترغب في تعويض رحيل آلان سان ماكسيمان المنتقل إلى فنربخشة على سبيل الإعارة، والنادي يجد في كومان الخيار الأنسب لتدعيم خطه الهجومي.

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