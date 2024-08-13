تاريخ مواجهات الهلال ضد الأهلي قبل نصف نهائي كأس السوبر السعودي

يستعد الهلال لخوض مباراة قوية وصعبة ضد أهلي جدة، في مواجهة نارية بـ نصف نهائي كأس السوبر السعودي لنسخة العام الجاري.

وستنطلق المباراة بين ناديي الهلال ضد نظيره أهلي جدة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

ويستعرض الموجز تاريخ مواجهات الهلال ضد أهلي جدة قبل قمة نصف نهائي كأس السوبر السعودي…

تاريخ مواجهات الهلال ضد الأهلي في السوبر السعودي

التقى فريقا الهلال ضد نظيره أهلي جدة في 152 مباراة من قبل في مختلف المسابقات والبطولات، فاز الهلال في 73 لقاء، مقابل 41 انتصارًا من نصيب الأهلي بينما حسم التعادل 38 مواجهة بين الفريقين.

وفي مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، يأتي التفوق لصالح الزعيم، حيث أنه فاز على نظيره الأهلي في 45 مرة، وخسر في 23 مباراة آخرى.

وعلى جانب آخر نجح الهلال في تسجيل 207 هدفًا في شباك الأهلي، وزار الراقي شباك النادي الأزرق بـ 105 هدفًا.

غيابات الأهلي ضد الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

ويغيب عن نادي الأهلي أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي عدد من الغيابات بسبب الإصابات المختلفة ومنها..

1- فراس البريكان بسبب الإصابة، تعرض لتمزق في العضلة الخلفية.

2- جابري فيجا بسبب الإصابة

3- محمد المجحد بسبب الإصابة

الهلال والأهلي

غيابات الهلال ضد الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

وعلى جانب آخر، يغيب عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة عن صفوف الهلال السعودي أمام نظيره الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر مساء اليوم الثلاثاء على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)..

1- البرازيلي نيمار دا سيلفا، بسبب الإصابة بالرباط الصليبي

2- السنغالي كاليدو كوليبالي، بسبب الطرد في نهائي كأس الملك أمام النصر.

3- علي ال بليهي، بسبب الطرد أمام النصر في نهائي بطولة كأس الملك.

4- البرازيلي مالكوم، بسبب الإصابة

5- محمد البريك بسبب الإصابة.

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