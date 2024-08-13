موعد مباراة الهلال ضد أهلي جدة في كأس السوبر السعودي

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم العربية، القمة النارية التي ستجمع بين الهلال ونظيره أهلي جدة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي للنسخة الجارية.

تُعد بطولة السوبر بمثابة انطلاقة الموسم الكروي الجديد 2024-2025، الذي من المتوقع أن يشهد منافسة شديدة في دوري روشن السعودي للمحترفين، المقرر انطلاقه في 22 أغسطس الحالي.

وسيلتقي الفائز من مباراة الهلال ضد الأهلي مع الفائز من مباراة نصف نهائي السوبر السعودي الثانية التي تجمع بين النصر ضد التعاون غدًا الأربعاء.

موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي

ويستعرض لكم “الموجز” موعد مباراة الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي 2024 هو اليوم الثلاثاء 13 أغسطس، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

ستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

ستبث مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بين الهلال والأهلي عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC SPORTS.

شبكة SSC SPORTS أسندت مهمة التعليق على مباراة الهلال والأهلي إلى ثلاثة معلقين وهم "مشاري القرني وفهد عريشي وحاتم بطيشة".

الهلال ضد الأهلي

وكان الهلال قد توج بـ لقب بطولة كأس السوبر السعودي الموسم الماضي بعد فوزه على نظيره الاتحاد في المباراة النهائية بنتيجة 4-1.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الأهلي في السوبر السعودي

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - خليفة الدوسري - ياسر الشهراني.

في خط الوسط: سيرجي سافيتش - روبن نيفيز - سالم الدوسري - محمد كنو.

في خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - ألكساندر ميتروفيتش.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال في السوبر السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد مندي.

في خط الدفاع: فهد الحمد - ديمرال - علي مجرشي - سعد بالعبيد.

في خط الوسط: فرانك كيسيه - فيجا - زياد الجهني.

في خط الهجوم: روبرتو فيرمينو - سميحان النابت - رياض محرز.

اقرأ أيضًا..

عرض خيالي لـ فينيسيوس جونيور للانتقال إلى الدوري السعودي.. وريال مدريد يرد

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2024/2025