موعد مباراة الرائد والقادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.. يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة الرائد والقادسية السعودي ، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024-2025.

أخبار الدوري السعودي

موعد الرائد والقادسية في الدوري السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، نظيره القادسية، اليوم الثلاثاء، في الساعة التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

الرائد والقادسية

القنوات الناقلة لمباراة الرائد والقادسية

تنقل مباراة الرائد والقادسية في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب، ويمكن مشاهدة اللقاء على قناة SSC SPORT 1 HD.

تاريخ مواجهات الرائد والقادسية

واجه فريق الرائد نظيره القادسية السعودي، في 17 مباراة، فاز الرائد خلال 7 مبارايات، بينما فاز القادسية في 5 مواجهات، وتعادل الفريقين خلال 7 لقاءات.

سجل الرائد في شباك القادسية، 22 هدفًأ، بينما الآخير أحرز24 هدفًا.

أرقام الرائد والقادسية في الجولة الأولى من الدوري السعودي

خرج الرائد من مباراته الأولى مع النصر، في الجولة الأولى من الدوري السعودي، بالتعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1، على استاد الأول بارك، وكان محمد فوزير سجل هدف التعادل، من ركلة جزاء، في الدقيقة 48.

بينما حقق فريق القادسية، فوزًا كبيرًا على نظيره الفتح، بنتيجة 3-0، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

ويأتي فريق الرائد في المركز 11 من جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يحتل القادسية المركز الثاني برصيد 3 نقط.

جاء تشكيل الرائد أمام النصر كالتالي:-

حراسة المرمى: الحربي.

خط الدفاع: مامادو ندياي، الجيزاني، ماثياس نورمان، عمر غونزاليس.

خط الوسط: محمد الدوسرس، خالد محمد ال سبيعي، أمير سعيود.

خط الهجوم: محمد فوزير، كريم البركاوي، هزاع الغامدي.

فيما جاء تشكيل القادسيىة أمام الفتح كالتالي:-

حراسة المرمى: الحارس كاستيلس.

خط الدفاع: قاسم لاجامي، ناتشو فيرنانديز، محمد أبو شمات، جهاد ذكري.

خط الوسط: نانديز، إيكي فيرنانديز، سيف رجب.

خط الهجوم: كينيونس، أوباميانج، حسين القحطاني.

إقرأ أيضًا:

مصطفى محمد يرفض عرضًا خياليًا من الدوري السعودي.. تصرف مفاجئ لـ نانت

أكاذيب.. والد نيمار يكشف حقيقة عرضه العودة إلى برشلونة مجددًا