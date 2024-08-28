بقيادة رونالدو.. النصر يفوز على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفوزعلى نظيره الفيحاء السعودي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

وانتهت المباراة بين النصر والفيحاء السعودي، بنتيجة 4-1، جاء الهدف الأول لفريق النصر، في الدقيقة 5 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب أندرسون تاليسكا، بتمريرة من كريستيانو رونالدو.

وسجل كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، لتسكن الشباك مباشرة، في الدقيقة +45 من عمر المباراة.

ويأتي الهدف الثالث لفريق النصر، عن طريق الللاعب مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 85، بينما جاء الهدف الأول لفريق الفيحاء في الدقيقة 87، عن طريق اللاعب أليخاندور بوزويلو، بعد خطأ فادح من مدافعي النصر.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقة، سجل اللاعب أندرسون تاليسكا، الهدف الرابع، في الدقيقة 95، لتنتهي المباراة برباعية لفريق النصر.

بهذا الفوز رفع النصررصيده إلى 4 نقاط، ويأتي في المركزالأول من جدول ترتيب الدوري السعودي.

أندرسون تاليسكا

وجاء تشكيل النصر أمام الفيحاء كالتالي:-

حراسة المرمى:: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام- علي لاجامي- إيميريك لابورتي- أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- أنديرسون تاليسكا- أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

فيما ضم تشكيل الفيحاء أمام النصر كالتالي:-

حراسة المرمى: عبد الرؤوف الدقيل.

خط الدفاع: سامي الخيبري- مخير الرشيدي- محممد الدوبش.

خط الوسط: فارس عابدي- علي الحسين- خالد الرماح- راكان كعبي.

خط الهجوم: نواف الحارثي- منصور البيشي- فاشةن ساكالا.

ويسجل كريستيانو رونالدو للمرة الثانية على التوالي، في الدوري السعودي للموسم الجديد، حيث سجل خلال مباراة النصر والرائد في الدقيقة 35 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي كالتالي:-

كريستيانو رونالدو - النصر (2).

أندرسون تاليسك - النصر (2)

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال (2).

جوليان كينونيس - القادسية (2).

كريغ غودوين - الوحدة (2).

إبراهيم بايش - الرياض (1).

بروبرتو فيرمينيو - الأهلي (1).

بيرنارد مينساه - الرياض (1).

سافيتش - الهلال (1).

عبدالعزيز جمال العثمان - القادسية (1).

لوكاس كال - الرياض (1).

حسام عوار- الاتحاد (1).

عبدالكريم محمد دارسي - الأهلي (1).

موسي ديمبلي - الاتفاق (1).

محمد فوزير- الرائد (1).

عبدالفتاح آدم - التعاون (1).

مراد محمد خضري - الوحدة (1).

دجانيني - الفتح (1)

تركي العمار - القادسية (1)



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