الفتح يحقق أول انتصار على حساب الأهلي في الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الفوز على نظيره أهلي جدة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وجاء هدف الفوز في الشوط الثاني، عن طريق اللاعب دجانيني، مهاجم فريق الفتح، في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وينتهي اللقاء بين الفتح وأهلي جدة بنتيجة 1-0، ليتجمد رصيد الأهلي عند الثلاث نقاط، بينما يحصد الفتح أول 3 نقاط في الموسم الحالي .

الفتح وأهلي جدة

وجاء تشكيل أهلي جدة أمام الفتح كالتالي:-

حراسة المرمى: فيرلان ميندي.

خط الدفاع: ماجراشي، ديميرال، إيبانيز، الحوريجي.

خط الوسط: فرانك كيسييه، الجويهي، جابرييل فييجا.

خط الهجوم: رياض محرز، روبيرتو فيرمينو، دراسي.

وجاء تشكيل الفتح أمام أهلي جدة كالتالي:-

حراسة المرمي: سابانوس.

خط الدفاع: باعطية، دينايير، مروان سعدان، حسين الزراعي.

خط الوسط: نوح الموسي، محمد الفهيد، لوكاس زيلاريان.

خط الهجوم: عثمان العثمان، دجانيني تافاريس، علي صلاح الجاسم.

بالأرقام.. عدد المواجهات بين الفتح وأهلي جدة

تقابل الفريقين الفتح وأهلي جدة ، خلال 33 مباراة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 17 مباراة، بينما فاز الفتح خلال 10 مواجهات، وتعادل الفريقين في 6 لقاءات.

33 مباراة

فاز الأهلي 17 مباراة

فاز الفتح 10 مواجهات

تعادل الفريقين 6 لقاءات

ويأتي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الفتح على أهلي جدة كالتالي:-

1- الهلال (3 نقاط).

2- القادسية (3 نقاط).

3- الأهلي (3 نقاط).

4- التعاون (3 نقاط).

5- الخليج (3 نقاط).

6- الاتحاد (3 نقاط).

7- الاتفاق (3 نقاط).

8- الفتح (3 نقاط).

9- الوحدة (1).

10- الرياض (1).

11- النصر (1).

12- الرائد (1).

13- الفيحاء (0).

14- ضمك (0).

15- الخلود (0).

16- الشباب (0).

17- العروبة (0).

18- الأخدود (0).

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