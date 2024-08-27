إبراهيم حسن يكشف تغييرات في خطة استعداد منتخب مصر لخوض تصفيات أفريقيا

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول رجال، تغييرات في معسكر الفراعنة، ضمن خطة الاستعداد لبدء مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا في نسختها المقبلة المغرب 2025.

تغيير ملعب تدريبات منتخب مصر

وقال إبراهيم حسن في تصريحاته للمركز الإعلامي لـ منتخب مصر اليوم الثلاثاء:" المنتخب سيخوض تدريباته في استاد السلام استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا ".

وأضاف مدير منتخب مصر: "الفريق سيتدرب في استاد السلام حتى يوم 1 سبتمبر بسبب أعمال الصيانة في استاد القاهرة خلال الوقت الحالي، على أن يستكمل تدريباته يوم 2 سبتمبر في استاد القاهرة حتى موعد مباراة كاب فيردي".

واختتم إبراهيم حسن: "سنلعب مباراة كاب فيردي في استاد القاهرة يوم 6 سبتمبر، ونواجه بوتسوانا خارج البلاد".

قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر وتصفيات أمم أفريقيا 2025

ويسلط الموجز الضوء على قائمة منتخب مصر في معسكر شهر سبتمبر المقبل، ومواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2025..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

في خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم السعودي) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا كليوباترا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي).

في خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

في خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري البورسعيدي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

قائمة منتخب مصر

3 وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر

وتتمثل الوجوه الجديدة، التي انضمت لأول مرة لصفوف منتخب مصر الأول، في كل من حمزة علاء، حارس مرمى الأهلي، و خالد صبحي، مدافع سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك.

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