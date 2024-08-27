كل ما يخص مباراتي نصف نهائي كأس مصر 2023-2024 اليوم

تقام مساء اليوم الثلاثاء، منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر في نسختها الجارية 2023 - 2024، بمباراتين حاسمتين.

ونجحت أندية: الإسماعيلي - المصري البورسعيدي - زد أف سي - بيراميدز، في حجز مقعدها في دور نصف النهائي من النسخة الجارية من بطولة كأس مصر

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر

ويكشف الموجز مواعيد مباريات كأس مصر..

وضرب بيراميدز موعدًا ناريًا مع المصري البورسعيدي، على أن يخوض الإسماعيلي مباراة صعبة وقوية ضد نادي زد أف سي لحسم المتأهلين إلى المباراة النهائي من كأس مصر في نسختها الجارية.

وجاءت مواعيد مباريات كأس مصر في الدور نصف النهائي للموسم الجاري والتي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم كالآتي,,

الثلاثاء 27 - 8 - 2024

6:00 مساء - الإسماعيلي ضد زد

9:00 مساء - بيراميدز ضد المصري

حكام مباريات نصف نهائي كأس مصر

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأطقم التحكيمية لإدارة مباريات نصف نهائي كأس مصر في نسختها الجارية، وجاءت تعيينات الحكام كالآتي..

حكام مباراة المصري ضد بيراميدز

حكم ساحة: محمد عادي

حكم مساعد أول: سامي هلهل

حكم مساعد ثان: يوسف البساطي

حكم رابع: أحمد ناصر

حكم تقنية فيديو: طارق مجدي

مساعد حكم الفيديو: رجب محمد

حكام مباريات كأس مصر

حكم مباراة زد أف سي ضد الإسماعيلي

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد أول: هاني عبد الفتاح

حكم مساعد ثان: هاني خيري

حكم رابع: السيد شعبان

حكم تقنية فيديو: محمود ناجي

مساعد حكم الفيديو: أسامة عبد اللطيف

القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس مصر

ومن المقرر أن تنقل مباريات نصف نهائي كأس مصر في نسختها الجارية 2023 - 2024، والتي تقام على مدار اليوم الثلاثاء، عبر قناة أون تايم سبورتس التردد الفضائي، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات البطولات المحلية، والتي تقام داخل البلاد.

وسيسبق بث المباراة، استديو تحليلي عبر قناة أون تايم سبورتس، والذي يتضمن عددًا من رموز كرة القدم ومحللي اللعبة للحديث عن مجريات المباريات

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