‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في كأس مصر والدوريات المختلفة

تقام على مدار اليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس الجاري، وأبرزها نصف نهائي بطولة كأس مصر في نسختها الجارية 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

ويكشف لكم “الموجز” خلال السطور الآتية، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، أهمهم مباراة مباراتي الإسماعيلي ضد زد وبيراميدز ضد المصري في كأس مصر

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

زد أف سي ضد الإسماعيلي - في تمام الساعة السادسة مساء - على قناة أون تايم سبورتس في كأس مصر

المصري البورسعيدي ضد بيراميدز - في تمام الساعة التاسعة مساء - على قناة أون تايم سبورتس في كأس مصر

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا ضد إشبيلية – في تمام الساعة الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو ضد برشلونة – في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإسباني

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفتح ضد الأهلي – في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء - على قناة SSC 1

الرائد ضد القادسية – في تمام الساعة التاسعة مساء - على قناة SSC 2

الفيحاء ضد النصر - في تمام الساعة التاسعة مساء - على قناة SSC 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا (تحديد المتأهلين) والقنوات الناقلة

جالاتا سراى ضد يونج بويز – في تمام الساعة العاشرة مساء

سبارتا براج ضد مالمو – في تمام الساعة العاشرة مساء

ريد بول سالزبورج ضد دينامو كييف - في تمام الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية

ميدلسبره ضد ستوك سيتي - الساعة 9:15 مساء

برايتون ضد كراولي تاون - الساعة 9:45 مساء

واتفورد ضد بليموت - 9:45 مساء

والسال ضد هيدرسفيلد تاون - الساعة 9:45 مساء

شوروسبري تاون ضد بولتون واندرز - الساعة 9:45 مساء

كوينز بارك رينجرز ضد لوتون تاون - الساعة 9:45 مساء

ميلوول ضد ليتون أورينت - الساعة 9:45 مساء

بارو ضد ديربي كاونتي - الساعة 9:45 مساء

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