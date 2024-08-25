مواعيد مباراتي نصف نهائي بطولة كأس مصر 2023-2024 رسميًا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس مصر في نسختها الجارية 2023-2024، رسميًا مساء اليوم الأحد.

مواجهات نصف نهائي كأس مصر

ونجحت أندية: الإسماعيلي - المصري البورسعيدي - زد أف سي - بيراميدز، في حجز مقعدها في دور نصف النهائي من النسخة الجارية من بطولة كأس مصر

وكان النادي الأهلي قد انسحب من بطولة كأس مصر من دور الـ 16، ليتأهل بشكل مباشر نادي فاركو، وفي المقابل خسر نادي الزمالك من نظيره طلائع الجيش في الدور ذاته، لينسحب القطبين من المشهد.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر

ويكشف الموجز مواعيد مباريات كأس مصر..

وضرب بيراميدز موعدًا ناريًا مع المصري البورسعيدي، على أن يخوض الإسماعيلي مباراة صعبة وقوية ضد نادي زد أف سي لحسم المتأهلين إلى المباراة النهائي من كأس مصر في نسختها الجارية.

وجاءت مواعيد مباريات كأس مصر في الدور نصف النهائي للموسم الجاري والتي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم كالآتي,,

الثلاثاء 27 - 8 - 2024

6:00 مساء - الإسماعيلي ضد زد

9:00 مساء - بيراميدز ضد المصري

كأس مصر

لائحة كأس مصر لحسم اللقب في نسخته الجارية

إذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يلعب وقتا اضافيا مدتة نصف ساعة على شوطين - وإذا انتهى الوقت الاضافي بالتعادل ايضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد الفريق الفائز والذي يسعد إلى الدور التالي.

النادي المذكور أولاً يرتدي الزي الأصلي والأخر يرتدي الزي الاحتياطي مخالفاً تماما الزي الأصلي

النادي المذكور أولا مسئول أيضا عن كرات المباراة.

النادي المذكور أولا مسئول عن النواحي التنظيمية للمباراة من كافة الأوجه ومنها التعاقد مع الشركة الافريقية للامن وايضا ( سيارات الاسعاف - الحماية المدنية - صيبة الملاعب - المنظمين - الضيافة - ايجار الملعب )

اعتبارا من مباريات دور الـ 32 يتم صرف بدلات السادة حكام المباريات ومراقب الحكام من الأندية باستثناء المباراة النهائية

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