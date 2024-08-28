القادسية يهزم الرائد بهدف نطيف ويتصدر الدوري السعودي

انتهت مباراة الرائد ضد القادسية في الجولة الثانية من الدوري السعودي بفوز القادسية، بهدف نظيف، على ملعب حديقة التحدي “ملعب الرائد في بريدة”.

انتهى الشوط الأول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومع بداية الشوط الثاني، يخرج اللاعب عبد العزيز العثمان، لاعب القادسية، ويدخل تركي العمار بديلاً له، وفي الدقيقة 79، يسجل العمار هدف الفوز في شباك الرائد، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.

ويحقق فريق القادسية، الفوز للمرة الثانية على التالي، ويحقق 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي فريق الرائد في المركز 12 برصيد نقطة وحيدة.

فريق القادسية

جاء تشكيل

أمام الرائد كالتالي:

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: أبوالشامات- ناتشو- جهاد ذكري- لفاريز.

خط الوسط: إيكي- نيثان - علي هزازي- كينيونيوس.

خط الهجوم: عبد العزيزالعثمان- أوباميانغ.

بينما ضم تشكيل الرائد أمام القادسية كل من:

حراسة المرمى: مشاري سنيور

خط الدفاع: وعمر جونزاليس- مبارك الراجح- وحمد الجيزاني.

خط الوسط: محمد الدوسري- محمد فوزير- ماتيوس نورمان- خالد السبيعي.

خط الهجوم: نواف السهلي - صالح العمري- يحيي سنبل.

عقب انتهار اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية، يأتي جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:-

1- القادسية (6 نقاط).

2- النصر (3 نقاط).

3- الهلال (3 نقاط).

4- الأهلي (3 نقاط)

5- التعاون (3 نقاط).

6- الخليج (3 نقاط).

7- الاتحاد (3 نقاط).

8- الاتفاق (3 نقاط).

9- الفتح (3 نقاط).

10- الوحدة (1).

11- الرياض (1).

12- الرائد (1).

13- ضمك (0).

14- الخلود (0).

15- الشباب (0).

16- العروبة (0).

17- الأخدود (0)

18- الفيحاء (0)

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