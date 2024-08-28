تترقب جماهير الكرة السعودية، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-8-2024، في الدوري السعودي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الاتفاق - الإخدود

تقام أولى مباريات اليوم، بين الفريق الأول لكرة القدم لناندي الاتفاق، مع نظيره الإخدود، في الساعة 6:45 مساءً، على ملعب "الدمام"، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ويبحث الفريقين عن تحقيق الانتصار، حيث حقق الاتفاق الفوز أمام فريق الشباب، بنتجية 1-0، في الجولة الأولى على استاد الأمير خالد بن سلطان.، في حين يبحث الأخدود عن استعادة التوازن ونسيان الخسارة في اللقاء الأول أمام الهلال.

ويأتي الاتفاق في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد ثلاث نقاط، بينما يختل الإخدود المركز قبل الآخير 17، بدون نقاط.

الهلال السعودي - ضمك

يستضيف ملعب فيصل بن فهد، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونظيره ضمك، في الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ويسعى فريق الهلال “حامل اللقب”، إلى مواصلة الانتصارات، والفوز للمرة الثانية على التوالي، حيث فاز الزعيم في أولى مباراته أمام الأخدود، بنتيجة 3-0، بينما خسرضمك، والذي يضم لاعب الوسط طارق حامد، مباراته الأولى أمام الخليج، والذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف، لاعب الأهلي المصري الأسبق.

ويحتل الهلال المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط، بينما يأتي فريق ضمك في المركز 13، بدون نقاط.

الهلال السعودي

الوحدة - العروبة

يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ونظيرة العروبة، الساعة التاسعة مساء الايوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للموسم الجديد.

وتعادل فريق الوحدة، مع نظيره الرياض، بمنتيجة 3-3، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، خلال منافسات الجولة الأولى، بينما خسر فريق العروبة من أهلي جدة، بهدفين دون رد.

ويأتي فريق الوحدة، في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد نقطة فقط، فيما يأتي العروبة في المركز الـ 16.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 28-8-2024 في الدوري السعودي

تنقل قنوات SSC، مباريات الدوري السعودي، والتي تقوم بنقل المباريات بشكل حصري ومباشر عبر شاشتها.

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