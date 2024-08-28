الزمالك يفاوض نجم القادسية والهلال السعودي السابق

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك يرغب في ضم البيروفي أندريه كاريلو، لاعب وسط فريق القادسية السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم المقبل.

الزمالك يفاوض نجم القادسية السعودي

وأكدت صحيفة «اليوم» السعودية، أن أندريه كاريلو، أصبح من اهتمامات مسؤولي نادي الزمالك للتعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت أن الزمالك يفاوض حاليًا وكيل أعمال آندريه كاريلو، والمباحثات بين الطرفين قائمة، مع وجود مطالب مالية مرتفعة من قبل اللاعب.

وتابعت أنه لا يزال مفاوضات الزمالك مستمرة، وسط محاولات لإقناع اللاعب بخفض المبلغ المطلوب، من أجل إتمام الصفقة في فترة الانتقالات الجارية.

أندريه كاريلو

كريم البركاوي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

وكان الزمالك دخل في مفاوضات مع المغربي كريم البركاوي، لاعب الرائد السعودي االأسبق، بعد انتهاء عقده مع ناديه، وأصبح حر الآن.

وتوصل مسؤولو الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب، على الانضمام إلى القلعة البيضاء لـ 3 مواسم مقبلة بعد انتهاء تعاقده مع نادي الرائد السعودي.

أرقام ندريه كاريلو مع القادسية السعودي

انضم أندريه كاريلو إلى نادي القادسية السعودي، أغسطس 2023، وشارك في 29 مباراة، سجل خلالهم هدفين 2، وصنع 5 أهداف.

أرقام كريم البركاوي مع الرائد السعودي

انضم المهاجم المغربي كريم البركاوي، إلى صفوف نادي الرائد، أكتوبر 2020، شارك اللاعب مع الفريق خلال 106 مباراة، وسجل 51 هدفًا، وسجل 7 أهداف.

مباراة الرائد والقادسية

واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، نظيره الرائد، أمس الثلاثاء، التاسعة مساءًـ على ملعب حديقة التحدي “ملعب الرائد في بريدة”، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وانتهى الشوط الأول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومع بداية الشوط الثاني، يخرج اللاعب عبد العزيز العثمان، لاعب القادسية، ويدخل تركي العمار بديلاً له، وفي الدقيقة 79، يسجل العمار هدف الفوز في شباك الرائد، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.

ويحقق فريق القادسية، الفوز للمرة الثانية على التالي، ويحقق 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي فريق الرائد في المركز 12 برصيد نقطة وحيدة.

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