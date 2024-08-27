ميعاد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية 2024-2025

تبحث الجماهير المصرية، عن ميعاد مباراة الزمالك القادمة، والمنتظرة له في بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025.

ويقدم “الموجز” لمتابعيه الكرام، في هذا التقرير، موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يستعد لانطلاقته في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بنسختها الجديدة.

حجز فريق الزمالك مقعداً في بطولة الكونفدرالية بالموسم الجديد، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة في العام الماضي.

ويبدأ الزمالك، منافساته في الكونفدرالية الإفريقية هذا العام من الدور التمهيدي الثاني، لأنه حامل لقب النسخة الأخيرة.

توج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية لموسم 2023-2024، على حساب نهضة بركان المغربي، بعد الفوز عليه بهدف دون رد في النهائي.

الزمالك يصطدم مع الشرطة الكيني في الكونفدرالية

واصطدم فريق الزمالك في أولى مبارياته بالبطولة الإفريقية، مع فريق الشرطة الكيني، الذي صعد إلى الدور التمهيدي الثاني بعد تغلبه على البن الإثيوبي بنتيجة 1-0.

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك القادمة في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية ضد الشرطة الكيني، وذلك في أحد أيام 13و14و15 سبتمبر 2024.

على أن تجمع بينهما مباراة الإياب أحد أيام 20 و21 و22 سبتمبر من العام ذاته.

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية

تذاع أحداث مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية، عبر شاشة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات البطولة.

تاريخ مشاركات الزمالك في الكونفدرالية

شارك الزمالك المصري في 6 نسخ بالكونفدرالية وهم (1998، 1999، 2015، 2018، 2019، 2023).

وحصل الزمالك على هذا اللقب مرتين في تاريخه، وذلك في عامي 2019، 2023.

من أبرز انجازات الفارس الأبيض في هذه البطولة أيضًا، الوصول إلى نصف النهائي: مرتان وذلك في نسختي (1999، 2015).

الجدير بالذكر، أن أقصر مشوار الأبيض في هذه البطولة، كان في نسخة 2018 عندما خرج من دور الـ 32 على يد نهضة بركان المغربي.

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