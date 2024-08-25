من هو؟.. الكشف عن منافس الزمالك في تمهيدي الكونفدرالية 2024-2025

تم الكشف عن منافس الزمالك في الدور التمهيدي الثاني من عمر بطولة الكونفدرالية الإفريقية بموسم 2024-2025.

يشارك الزمالك، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم 2024-2025، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بنسخته الماضية برصيد 56 نقطة.

ويفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره في الكونفدرالية الإفريقية بنسختها الجديدة من الدور التمهيدي الثاني، لأنه حامل لقب النسخة الأخيرة.

وكان الزمالك قد حصد لقب الكونفدرالية لموسم 2023-2024، بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد في النهائي.

منافس الزمالك في تمهيدي الكونفدرالية

وأسدل الستار رسميًا عن منافس الزمالك في الدور التمهيدي الثاني بالكونفدرالية بالموسم الحالي. وسيكون منافس الزمالك في التمهيدي الثاني بالبطولة الإفريقية، هو فريق الشرطة الكيني، الذي حجز مقعده اليوم الأحد.

وصعد فريق الشرطة الكيني إلى هذا الدور، بعد انتصاره على البن الإثيوبي بهدف دون رد في مباراة الإياب، والتعادل السلبي في الذهاب.

ونجح اللاعب رشيد توها في قيادة فريقه الكيني إلى منافسات التمهيدي الثاني بالكونفدرالية، بعد هدفه في شباك مافسه الإثيوبي، في الدقيقة 20 من عمر لقاء الفريقين.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني بـ الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك المصري مع الشرطة الكيني، في أحد أيام 13و14و15 سبتمبر 2024.

بينما تقام مباراة الإياب أحد أيام 20 و21 و22 سبتمبر من نفس العام.

يكثف الزمالك جهوده بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، من أجل الفوز وتحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم، من أجل إرضاء جمهوره وتعويض الموسم المحزن الذي شهده العام الماضي.

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الأهلي

ويستعد الفارس الأبيض في الوقت الحالي، لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي المصري، في مباراة السوبر الإفريقي 2024.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، المرتقبة، التي لها طابع خاص لدى جماهير الفريقين.

الجدير بالذكر، أن الأهلي يتفوق على الزمالك في تاريخ مواجهات الفريقين الإفريقية، بواقع 6 انتصارات للأحمر مقابل فوز وحيد للأبيض.

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