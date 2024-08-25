الأهلي ضد الزمالك.. موعد مباراة السوبر الإفريقي 2024 والقنوات الناقلة

ينتظر الجماهير المصرية، موعد السوبر الإفريقي 2024، بين الأهلي والزمالك، في مباراة القمة التي لها طابع مميز دائماً لدى المشجعين.

السوبر الافريقي

باتت بطولة السوبر الإفريقي مميزة هذا الموسم 2024-2025، خاصة بالنسبة لجماهير مصر، نظراً لأن طرفيها القطبين الأهلي والزمالك.

موعد مباراة السوبر الإفريقي 2024

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة السوبر الإفريقي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية.

وتوج فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، على حساب الترجي التونسي.

بينما يشارك الزمالك في السوبر الإفريقي بنسخته الحالية، بصفته بطل الكونفدرالية الإفريقية العام الماضي بعد فوزه على نهضة بركان المغربي.

وفاز فريق الزمالك على نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد في المباراة النهائية.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

بناء على ذلك، ضرب الأهلي موعداً مع غريمه الزمالك في السوبر الإفريقي 2024.

وتقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية، مباراة السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك.

وتقام مباراة السوبر الإفريقي، يوم 27 سبتمبر من عام 2024، لكن لم يتحدد موعد انطلاقها بعد.

الأهلي والزمالك

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في إفريقيا

سبق أن التقى الأهلي مع الزمالك، في 10 مواجهات إفريقية من قبل، انتصر الأحمر في 6 لقاءات، وفاز الأبيض في مباراة وحيدة، بينما حسم التعادل بينهما في ثلاث مناسبات.

نتائج مواجهات الأهلي والزمالك إفريقيا

- الأهلي يسقط أمام الزمالك بهدف دون رد / نهائي كأس السوبر الأفريقي 1994.

- الأهلي يفوز على الزمالك بنتيجة 2-1/ ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2005.

- (2-0) لصالح الأهلي/ إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2005.

- الأهلي ينتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف / دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2008.

- الأهلي يتعادل مع الزمالك بنتيجة 2-2/ دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2008.

- الأهلي يفوزعلى الزمالك بهدف وحيد/ دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2012.

- الأهلي (1-1) الزمالك/ دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2012

- الأهلي (1-1) الزمالك/ دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2013

الأهلي يتغلب على الزمالك بنتيجة 4-2 / دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2013

الأهلي ينتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف/ نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

القنوات الناقلة لـ مباراة السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن تكون القنوات الناقلة لـ مباراة السوبر الإفريقي، هي شبكتي Bein sports، mbc.

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