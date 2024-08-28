هداف الدوري السعودي 2024.. المنافسة تشتعل بعد هاتريك رونالدو

اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي 2024، بعد هاتريك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والفيحاء خلال الجولة الثانية.

يواصل كريستيانو رونالدو، نجم فرق النصر، منافسته بقوة على لقب هداف الدوري السعودي 2024 هذا الموسم.

كريستيانو رونالدو ينافس على لقب هداف الدوري السعودي 2024

بدأ رونالدو الموسم بانطلاقة قوية، حيث أنه سجل هدف في مباراة النصر الأولى بدور روشن بنسخته الحالية، كما أنه سجل "هاتريك" في الثانية.

الهدف الأول لـ رونالدو في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024-2025، كان في شباك الرائد في المباراة التي حسمت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الهاتريك الأول لـ كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي 2024

أما "الهاتريك"، فجاء في مرمى الفيحاء، في المباراة التي انتهت بفوز النصر برباعية مقابل هدف.

وفقاً لذلك، رفع كريستيانو رونالدو، رصيد أهدافه إلى 5 من جولتين فقط، ليحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي 2024، ويشعل الصراع على اللقب.

كريستيانو رونالدو

ترتيب هدافي الدوري السعودي

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد “هاتريك” كريستيانو رونالدو كالآتي:

رونالدو - النصر - 5 أهداف.

ميتروفيتش - الهلال - هدفين.

خوليان كينيونيس - القادسية - هدفين.

كريج جودوين - الوحدة - هدفين.

تاليسكا - النصر - هدفين.

مارسيلو بروزوفيتش - النصر - هدف.

فاشيون ساكالا - الفيحاء - هدف.

دجانيني - الفتح - هدف.

حسام عوار - الاتحاد - هدف.

روبرتو فيرمينو - الأهلي - هدف.

عبد الكريم محمد داريسي - الأهلي - هدف.

موسى ديمبيلي - الاتفاق - هدف.

إبراهيم بايش - الرياض - هدف.

سيرجي سافيتش - الهلال - هدف.

محمد فوزير - الرائد - هدف.

برنارد مينساه - الرياض - هدف.

الجدير بالذكر، أن كريستانو رونالدو حصل على لقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي 2023-2024، برصيد 35 هدفاً، واحتل ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال المركز الثاني حينها برصيد 27 هدفًا.

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