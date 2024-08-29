تاريخ مواجهات الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي وجميع البطولات

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، مباراة اليوم الخميس، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد و نظيره التعاون، في الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وكان قد حقق الاتحاد الفوزعلى نظيره الخلود، بنتيجة 1-0، خلال الجولة الأولى من الموسم الجديد لدوري روشن السعودي، فيما حقق فريق التعاون الفوزعلى الفيحاء، بنتيجة 1-0.

ويأتي فريق الاتحاد في المركز 8 من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط، بينما يحتل التعاون المركز 7، بمجموع 3 نقاط.

الاتحاد والتعاون

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والتعاون

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مع فريق التعاون، خلال 31 مباريات، حقق الاتحاد 15 انتصارًا، بينما فاز التعاون، خلال 8 مباريات، وتعادل الفريقين في 8 مواجهات.

سجل فريق الاتحاد 60 هدفًا في شباك التعاون السعودي، بينما سجل الآخير 47 هدفًا في مرمي الاتحاد.

31 مباريات.

فاز الاتحاد 15 لقاءات.

فاز التعاون 8 مباريات.

وتعادل الفريقين 8 مواجهات.

60 هدفًا للاتحاد.

47 هدفًا للتعاون.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون اليوم الخميس في الدوري السعودي

تنقل مباراة الاتحاد والتعاون، اليوم، على قناتي:

إس إس سي (إس دي 1)

إس إس سي (إتش دي 1)

معلق مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

يعلق على أحداث مباراة الاتحاد والتعاون المعلقين:

إس إس سي (إس دي 1): أحمد النفسية.

إس إس سي (إتش دي 1): فارس عوض.

ويأتي جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:-

الهلال - 6 نقاط القادسية - 6 نقاط الاتفاق - 6 نقاط النصر - 4 نقاط الوحدة - 4 نقاط الأهلي - 3 نقاط التعاون - 3 نقاط الاتحاد - 3 نقاط الخليج - 3 نقاط الفتح - 3 نقاط الرياض - نقطة واحدة الرائد - نقطة واحدة الشباب - بدون نقاط الخلود - بدون نقاط ضمك - بدون نقاط العروبة - بدون نقاط الفيحاء- بدون نقاط الأخدود- بدون نقاط.

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