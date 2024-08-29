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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

تاريخ مواجهات الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي وجميع البطولات

الاتحاد والتعاون
الاتحاد والتعاون

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، مباراة اليوم الخميس، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد و نظيره التعاون، في الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وكان قد حقق الاتحاد الفوزعلى نظيره الخلود، بنتيجة 1-0، خلال الجولة الأولى من الموسم الجديد لدوري روشن السعودي، فيما حقق فريق التعاون الفوزعلى الفيحاء، بنتيجة 1-0. 

ويأتي فريق الاتحاد في المركز 8 من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط،  بينما يحتل التعاون المركز 7، بمجموع 3 نقاط.

الاتحاد والتعاون

 تاريخ المواجهات بين الاتحاد والتعاون

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مع فريق التعاون، خلال 31 مباريات، حقق الاتحاد 15 انتصارًا، بينما فاز التعاون، خلال 8 مباريات، وتعادل الفريقين في 8 مواجهات.

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سجل فريق الاتحاد 60 هدفًا في شباك التعاون السعودي، بينما سجل الآخير 47 هدفًا في مرمي الاتحاد.

  • 31 مباريات.
  • فاز الاتحاد 15 لقاءات.
  • فاز التعاون 8 مباريات.
  • وتعادل الفريقين 8 مواجهات.
  • 60 هدفًا للاتحاد.
  • 47 هدفًا للتعاون.

 

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون اليوم الخميس في الدوري السعودي

تنقل مباراة الاتحاد والتعاون، اليوم، على قناتي:

  • إس إس سي (إس دي 1)
  • إس إس سي (إتش دي 1)

معلق مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

يعلق على أحداث مباراة الاتحاد والتعاون المعلقين:

  • إس إس سي (إس دي 1): أحمد النفسية.
  • إس إس سي (إتش دي 1): فارس عوض.

ويأتي جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:- 

  1.  الهلال - 6 نقاط
  2. القادسية - 6 نقاط
  3. الاتفاق - 6 نقاط
  4. النصر - 4 نقاط
  5. الوحدة - 4 نقاط
  6. الأهلي - 3 نقاط
  7. التعاون - 3 نقاط
  8. الاتحاد - 3 نقاط
  9. الخليج - 3 نقاط
  10. الفتح - 3 نقاط
  11. الرياض - نقطة واحدة
  12. الرائد - نقطة واحدة
  13. الشباب - بدون نقاط
  14. الخلود -  بدون نقاط
  15. ضمك - بدون نقاط
  16. العروبة - بدون نقاط
  17. الفيحاء- بدون نقاط
  18. الأخدود- بدون نقاط.

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