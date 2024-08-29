تاريخ مواجهات الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي وجميع البطولات
يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، مباراة اليوم الخميس، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد و نظيره التعاون، في الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.
وكان قد حقق الاتحاد الفوزعلى نظيره الخلود، بنتيجة 1-0، خلال الجولة الأولى من الموسم الجديد لدوري روشن السعودي، فيما حقق فريق التعاون الفوزعلى الفيحاء، بنتيجة 1-0.
ويأتي فريق الاتحاد في المركز 8 من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط، بينما يحتل التعاون المركز 7، بمجموع 3 نقاط.
تاريخ المواجهات بين الاتحاد والتعاون
تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مع فريق التعاون، خلال 31 مباريات، حقق الاتحاد 15 انتصارًا، بينما فاز التعاون، خلال 8 مباريات، وتعادل الفريقين في 8 مواجهات.
سجل فريق الاتحاد 60 هدفًا في شباك التعاون السعودي، بينما سجل الآخير 47 هدفًا في مرمي الاتحاد.
- 31 مباريات.
- فاز الاتحاد 15 لقاءات.
- فاز التعاون 8 مباريات.
- وتعادل الفريقين 8 مواجهات.
- 60 هدفًا للاتحاد.
- 47 هدفًا للتعاون.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون اليوم الخميس في الدوري السعودي
تنقل مباراة الاتحاد والتعاون، اليوم، على قناتي:
- إس إس سي (إس دي 1)
- إس إس سي (إتش دي 1)
معلق مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي
يعلق على أحداث مباراة الاتحاد والتعاون المعلقين:
- إس إس سي (إس دي 1): أحمد النفسية.
- إس إس سي (إتش دي 1): فارس عوض.
ويأتي جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:-
- الهلال - 6 نقاط
- القادسية - 6 نقاط
- الاتفاق - 6 نقاط
- النصر - 4 نقاط
- الوحدة - 4 نقاط
- الأهلي - 3 نقاط
- التعاون - 3 نقاط
- الاتحاد - 3 نقاط
- الخليج - 3 نقاط
- الفتح - 3 نقاط
- الرياض - نقطة واحدة
- الرائد - نقطة واحدة
- الشباب - بدون نقاط
- الخلود - بدون نقاط
- ضمك - بدون نقاط
- العروبة - بدون نقاط
- الفيحاء- بدون نقاط
- الأخدود- بدون نقاط.
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