تشكيل النصر أمام الفيحاء في الدوري السعودي.. رونالدو يقود الهجوم

الدوري السعودي.. أعلن الألماني لويس كاسترو، المدير الفنى لللفريق الأول لكرة القدم بـ نادي النصرالسعودي، التشكيل الأساسى لمواجهة نظيره الفيحاء، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ويستضيف ستاد مدينة المجمعة الرياضية ، مباراة النصر والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2024-2025.

وجاء تشكيل النصر أمام الفيحاء كالتالي:-

حراسة المرمى:: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام- علي لاجامي- إيميريك لابورتي- أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- أنديرسون تاليسكا- أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

تشكيل فريق النصر

فيما ضم تشكيل الفيحاء أمام النصر كالتالي:-

حراسة المرمى: عبد الرؤوف الدقيل.

خط الدفاع: سامي الخيبري- مخير الرشيدي- محممد الدوبش.

خط الوسط: فارس عابدي- علي الحسين- خالد الرماح- راكان كعبي.

خط الهجوم: نواف الحارثي- منصور البيشي- فاشةن ساكالا.

تشكيل فريق الفيحاء

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

تذاع مباراة الفتح وأهلي جدة في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب، ويمكن مشاهدة اللقاء على قناة SSC SPORT 1 HD.

تاريخ مواجهات النصر والفيحاء

تقابل الفريقين النصر والفيحاء السعودي، في 17 مباراة، استطاع النصر أن يحقق الفوز في 12 مباراة، بينما فاز التعاون خلال مواجهة فقط، وتعادل الفريقين في 4 لقاءات.

ويسعى النصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية، أمام الفيحاء السعودي، وحصد الثلاث نقاط، بعدما تعادل في مباراته الأولى مع الرائد، بنتيجة 1-1، على استاد الأول بارك، في دوري روشن السعودي.

وكان قد سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لنادي النصر، في الدقيقة 35 من عمر المباراة، وتمكن الرائد من تسجيل هدف التعادل عن طريق محمد فوزير، من ركلة جزاء، في الدقيقة 48، لتصبح النتيجة 1-1.

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