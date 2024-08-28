بمشاركة طارق حامد.. الهلال يهزم الضمك بريمونتادا ويتصدر الدوري السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تحقيق الفوز بثلاثية على نظيره الضمك، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

أهداف مباراة بين الهلال والضمك السعودي

وانتهت المباراة بين الهلال والضمك السعودي، بنتيجة 3-3، جاء الهدف الأول لفريق الهلال، في نهاية الشوط الأول بالدقيقة 8+45 من عمر المباراة، عن طريق المهاجم أليكساندرميتروفيتش، بخطأ من مدافعي الضمك.

ويأتي هدف التعادل لصالح فريق الضمك، عن طريق لاعب خط الوسط، فرانسوا كامانو، بتمريرة من اللاعب رمزي صولان، ليسددها في شباك ياسين بونو.

وبتمريرة آخرى من رمزي صولان، إلى حبيب ديالو، لاعب خط وسط فريق ضمك، داخل منطقة الجزاء، يسجلها ديالو في شباك الهلال بجانب القائم الآيسر.

وجاء هدف التعادل لفريق الهلال، عن طريق ركلة ركنية من الجهة اليسرى، أرسلها سالم الدوسري، لتصل إلى مصعب الجوير، لاعب خط الوسط، ويسددها في مرمى الضمك، بالدقيقة 73 من عمر المباراة.

وسجل اللاعب أليكساندرا ميتروفيتش، مهاجم الهلال، هدف الفوز لفريقه، بالدقيقة 84 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لصالح الزعيم.

الهلال السعودي

جاء تشكيل الهلال أمام ضمك كالآتي:-

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي- على البليهي- كاليدو كوليبالي- رينان لودي.

خط الوسط: سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- روبن نيفيز- عبدالله الحمدان.

خط الهجوم: محمد القحطاني- سالم الدوسري- ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل ضمك ضد الهلال كالتالي:-

حارس المرمى: فلورين نيتا.

خط الدفاع: نور الرشيدي- فاروق شافعي- عبدالقادر بدراني- داري.

خط الوسط: نيكولي- حبيب ديالو- طارق حامد.

خط الهجوم: كامانو- رمزي- نكودو.

يتصدر فريق الأهلي، جدول ترتيب الدوري السعودي، بريد 6 نقاط، بينما يأتي الضمك في المركز 15، بدون نقاط.

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