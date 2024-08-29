نيس الفرنسي يعلن ضم محمد عبد المنعم.. ورسالة مؤثرة من نجم الأهلي

وجه محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي، رسالة مؤثرة إلى الجماهير، بعد رحيله إلى نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويكشف الموجز تفاصيل رسالة محمد عبد المنعم إلى جماهير الأهلي.

رسالة محمد عبد المنعم نجم الأهلي للجماهير بعد رحيله

وقال لاعب الأهلي السابق: "عارف يعني إيه تنام وتحلم وتصحى تلاقي حلمك اتحقق؟ دي كانت حياتي في النادي الأهلي، من يوم ما كنت طفل صغير، كنت أرى نفسي بالقميص الأحمر، ألعب أمام جمهور كبير يهتف باسمي، ذلك الحلم لم يتحقق فقط ولكن جزء من حياتي وجزء مني".

وأضاف:" مرت 15 سنة عليّ داخل النادي، عشت فيها الكثير من اللحظات من الحب والتحديات والفخر، وليس مجرد لعب كرة، كانت رحلة كل لحظة فيها تشكل جزء مني، عندما أرتديت قميص الأهلي للمرة الأولى شعرت أنها لحظة لن تتكرر".

وتابع: "النادي الأهلي حلمت به منذ الصغر، كل تمريرة قدمتها وكل هدف سجلته، كانت مليئة بشعوري بعلم أمر عظيم أكبر مني، الأهلي منحني أكثر مما كنت أحلم به، ومنحني شرف أن يرتبط اسمي بذلك النادي العظيم".

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يشكر مجلس الأهلي

وواصل:"الذكريات لن تنتهي، أتذكر أول مرة دخلت فيها ملعب التتش، الملعب الذي شهد على كل فرحة ونصر، أتذكر جيدا أول مرة هتفت فيها الجماهير باسمي تلك اللحظة التي كنت أشعر أن قلبي سيتوقف، ذلك الجمهور هو من صنعني، وهو من وقف بجواري في كل لحظة صعبة".

وأردف: "أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، الرجل الذي عرف كيف يحقق أحلامنا، دائما ما كان قدوة لنا، ولم يبخل علينا بأي دعم أو نصيحة، أشكر الجهاز الفني والطبي والإداري، دائما ما كانوا دعما لي وسند في الأوقات الصعبة، وكانوا السبب في خروج أفضل شيء مني على أرض الملعب".

وأوضح عبد المنعم:"أشكر جميع اللاعبين، أخوتي الذين كانوا معي على الحلوة والمُرة، وأشكركم على كل لحظة فرح عشناها سويا، وكل بطولة حققناها كتف في كتف، ستظل تلك اللحظات محفورة في قلبي طوال حياتي".

واختتم: "وأشكر عائلتي بالطبع، دائما ما كانوا خلفي لمساندتي ودعمي، وأخيرا أشكر كل مشجع من جمهور الأهلي العظيم، خرجت من النادي الأهلي كلاعب ولكن سأبقى مشجعا طوال عمري للأهلي أعظم نادي في الكون وسأظل دائما ابن النادي الذي علمني أن المجد ليس له حدود".

محمد عبد المنعم

نيس الفرنسي يعلن حصوله على خدمات محمد عبد المنعم

وأعلن نادي نيس الفرنسي مساء اليوم الخميس، حصوله رسميًا على خدمات محمد عبد المنعم قادمًا من النادي الأهلي.

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