أزمة جديدة بين حسام حسن والأهلي.. اتحاد الكرة يتدخل

كشفت تقارير اليوم، عن أزمة جديدة بين حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر وإدارة النادي الأهلي، ثم تدخل اتحاد الكرة لحلها.

يستعد حسام حسن، لقيادة منتخب مصر، في معسكر سبتمبر 2024، الذي يتخلله مواجهتي كامب فيردي وبتسوانا، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن ينتطلق معسكر منتخب مصر انطلاقه من 28 اغسطس الجاري على أن ينتهي 10 سبتمبر 2024.

الغضب يسيطر على حسام حسن بسبب لاعبي الأهلي والزمالك

وتفاجئ حسام حسن، بانضمام 6 لاعبين فقط إلى صفوف معسكر منتخب مصر في يومه الأول، ولم يكن من ضمنهم أي من لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وسيطر الغضب على حسام حسن، بسبب عدم انضمام قائمة اللاعبين إلى المعسكر حتى الآن، لذلك تدخل مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل حل هذه الأزمة.

اتحاد الكرة يتدخل لحل أزمة حسام حسن والأهلي

وعلم "الموجز" أن مسؤولي اتحاد الكرة، قاموا بالتواصل مع إدارة الأهلي والزمالك، من أجل السرعة في إرسال اللاعبين لـ منتخب مصر، من أجل الاستعداد الجيد للمباريات المرتقبة.

وأكد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على أنه لم يستثني أي لاعب من حضور معسكر منتخب مصر، سوى لاعبي بيراميدز وذلك لارتباط فريقهم بمباراة نهائي كأس مصر.

الأهلي

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر 2024

الجدير بالذكر، أن قائمة منتخب مصر في معكسر سبتمبر 2024، تضم كل من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي).

الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

وفي الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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