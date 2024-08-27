إبراهيم حسن يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر.. ويحذر من موقعة كاب فيردي

وجه إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، رسالة إلى اللاعبين المستبعدين من قائمة الفراعنة في معسكر سبتمبر المقبل، ومواجهتي تصفيات أمم أفريقيا المغرب 2025.

ويكشف الموجز في السطور التالية، أبرز تصريحات إبراهيم حسن مدير منتخب مصر…

رسالة للمستبعدين من قائمة منتخب مصر

وقال إبراهيم حسن في تصريحاته التي نقلتها وكالة “فرانس برس” الفرنسية:" استبعاد أي لاعب لا يعني أنه خارج الحسابات، في المعسكر السابق لم يكن محمد النني موجودا على سبيل المثال في منتخب مصر، لأنه كان بعيدا عن المشاركة مع أرسنال".

وأضاف مدير منتخب مصر:" لكن بعدما قدم مستوى مميز مع المنتخب الأولمبي في باريس، ثم بدأ المشاركة مع فريقه الجديد الجزيرة الإماراتي، عاد بصورة طبيعية".

باب المنتخب مفتوح أمام الجميع

وعن اعتبارات ضم اللاعبين لـ منتخب مصر، قال إبراهيم حسن:" حسام حسن ضم مجموعة من اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، كعلامة على تواصل الأجيال".

وواصل إبراهيم حسن:" كنا نرغب في ضم المزيد من اللاعبين لكن الإصابات حرمتنا من ذلك، ونثق بالقائمة الموجودة، والباب مفتوح أمام الجميع في المعسكرات المقبلة ".

محمد النني

منتخب مصر: مواجهة كاب فيردي صعبة

وأردف إبراهيم حسن:" مواجهة كاب فيردي صعبة للغاية وتابعنا مباراة الفريقين في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، قوام منتخب كاب فيردي مؤلف من لاعبين محترفين في أوروبا، بدأوا الموسم بالفعل، على عكس أغلب لاعبي منتخبنا".

وأكمل إبراهيم حسن في تصريحاته:" لكن لدينا ثقة في قدرتنا على تحقيق الفوز وبداية المشوار نحو نهائيات المغرب بصورة إيجابية، حتى نضمن التأهل مبكرا".

قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر وتصفيات أمم أفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل

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