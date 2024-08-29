الخليج ضد الشباب.. محمد شريف يقود التشكيل الرسمي في الدورى السعودى

محمد شريف يقود التشكيل الرسمي في الدورى السعودى.. أعلن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، عن التشكيل الرسمي لمباراته أمام فريق الشباب، والتي تقام على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

محمد شريف يقود التشكيل الرسمي في الدورى السعودى

وجاء تشكيل الخليج أمام الشباب كالتالي:-

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: محمد خبراني - عبدالله الفهد - بيدرو ربيوتشو - سعيد آل حمسل.

خط الوسط:خالد ناري - خالد السمبري- منصور حمزي - فابيو مارتينز.

خط الهجوم: محمد شريف - صالح أبو الشامات.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والشباب

تذاع مباراة الرائد والقادسية في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب.

تاريخ مواجهات الخليج والشباب

واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، نظيره الشباب، خلال 17 مباراة، فاز الخليج في 4 مبارايات، بينما فاز الشباب في 10 مواجهات، وتعادل الفريقين خلال 3 لقاءات.

سجل الخليج في شباك الشباب، 18هدفًأ، بينما الآخير أحرز30 هدفًا.



أرقام الخليج والشباب في الجولة الأولى من الدوري السعودي

حقق فريق الخليج، والذي يلعب ضمن صفوفه،محمد شريف، لاعب النادي الأهلي السابق، الفوز على نظيره فريق ضمك، والذي يضم لاعب الوسط طارق حامد.

بينما خسر الشباب، من فريق الاتفاق، بنتيجة 0-1،على استاد الأمير خالد بن سلطان، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

ويحتل فريق الخليج، المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط، بينما يأتي الشباب في المركز 13، بدون نقاط.

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