الوحدة يفوز على العروبة بثنائية في دوري روشن السعودي

انتهت مباراة الوحدة ضد العروبة، في الجولة الثانية من الدوري السعودي، بفوز الوحدة بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

سجل أديون إيجالو، الهدف الأول لفريق الوحدة، في الدقيقة الأولي من بداية المباراة، وبرأسية من زياد الحنيطي، مدافع فريق العروبة، يسجل هدف التعادل لفريقه في شباك الوحدة.

ويأتي هدف الفوز لفريق الوحدة، عن طريق مراد خضري، لاعب خط وسط الفريق، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح الوحدة.

فريق الوحدة

وجاء تشكيل الوحدة أمام العروبة كالتالي:-

حراسة المرمى: إغناثيو دي أروابارينا.

خط الدفاع: سعيد المولد- جواد اليميق- عبدالله الحافظ- علي مكي.

خط الوسط: يوسف الأمين- علاء حجي- كريغ غودوين.

خط الهجوم: نواف العزيزي- محمد المكعزي- أوديون إيغالو.

بينما ضم العروبة كل من:

حراسة المرمى: كوكي.

خط الدفاع: إبراهيم الزييدي- حسين الشويش- زياد.

خط الوسط: حامد- فهد الرشيدي- سيري- كارلو.

خط الهجوم: فهد الزييدي- بواتينغ- غودموندسن.

ويأتي فريق الوحدة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل العروبة المركز 16 بدون نقاط.

عقب انتهار اليوم الثاني من منافسات الجولة الثانية، يأتي جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:-

1- الهلال - 6 نقاط القادسية - 6 نقاط الاتفاق - 6 نقاط النصر - 4 نقاط الوحدة - 4 نقاط الأهلي - 3 نقاط التعاون - 3 نقاط الاتحاد - 3 نقاط الخليج - 3 نقاط الفتح - 3 نقاط الرياض - نقطة واحدة الرائد - نقطة واحدة الشباب - بدون نقاط الخلود - بدون نقاط ضمك - بدون نقاط العروبة - بدون نقاط الفيحاء- بدون نقاط الأخدود- بدون نقاط.

إقرأ أيضًا:

بمشاركة طارق حامد.. الهلال يهزم الضمك بريمونتادا ويتصدر الدوري السعودي

بقيادة رونالدو.. النصر يفوز على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي

أزمة جديدة بين حسام حسن والأهلي.. اتحاد الكرة يتدخل

