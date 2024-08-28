التشكيل الرسمي لمباراة الوحدة والعروبة في الدوري السعودي

الدوري السعودي .. أعلن البرتغالي الفارو باتشيكو ، المدير الفنى لللفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة، التشكيل الأساسى لمواجهة نظيره الوحدة، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وجاء تشكيل فريق العروبة كالتالي:-

حراسة المرمى: كوكي.

خط الدفاع: إبراهيم الزييدي- حسين الشويش- زياد.

خط الوسط: حامد- فهد الرشيدي- سيري- كارلو.

خط الهجوم: فهد الزييدي- بواتينغ- غودموندسن.

تشكيل فريق العروبة

فيما ضم تشكيل الوحدة أمام العروبة كالتالي:-

حراسة المرمى: إغناثيو دي أروابارينا.

خط الدفاع: سعيد المولد- جواد اليميق- عبدالله الحافظ- علي مكي.

خط الوسط: يوسف الأمين- علاء حجي- كريغ غودوين.

خط الهجوم: نواف العزيزي- محمد المكعزي- أوديون إيغالو.

تشكيل فريق الوحدة

ويطمح فريق العروبة، الفوز بالمباراة، وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث خسر فريق العروبة من أهلي جدة، بهدفين دون رد.

وتعادل فريق الوحدة، مع نظيره الرياض، بمنتيجة 3-3، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، خلال منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

ويأتي فريق الوحدة، في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد نقطة فقط، فيما يأتي العروبة في المركز الـ 16.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 28-8-2024 في الدوري السعودي

تنقل قنوات SSC، مباريات الدوري السعودي، والتي تقوم بنقل المباريات بشكل حصري ومباشر عبر شاشتها.

تاريخ مواجهات العروبة والوحدة

واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ، نظيره العروبة، خلال مباراتين فقط، حقق الوحدة الفوز في المباراتين، وسجل خلالهم 3 أهداف.

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